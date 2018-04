Doppietta Castelli - Mugno alla Lido Run. Tre “aquile” sul podio a Monsummano

Altri articoli in Sport

lunedì, 23 aprile 2018, 17:52

Il 3 maggio i Pulcini 2007 del Castelnuovo parteciperanno alla Festa Provinciale “Sei Bravo a Scuola Calcio” che si svolgerà sul campo della Pruniccia a Strettoia. Ne hanno acquisito il diritto essendosi classificati nei primi quattro posti di una speciale graduatoria relativa alle scuole calcio della provincia di Lucca

lunedì, 23 aprile 2018, 08:49

Weekend all’insegna del bel tempo e del gran gioco, per la seconda gara del campionato sociale, al Golf Club Garfagnana. I 41 giocatori iscritti, suddivisi in 2 categorie, si sono affrontati per disputare il trofeo Gommauto Dini

domenica, 22 aprile 2018, 20:38

Impresa del River Pieve che espugna l’Arcinaso di Serricciolo e porta a +3 il proprio vantaggio sull’Acquacalda S. Pietro a Vico. La quarta vittoria esterna dei biancorossi riveste, quindi, un grande valore per le battute conclusive di un girone A di Prima Categoria mai così equilibrato come in questa stagione

domenica, 22 aprile 2018, 20:15

Un calcio di rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Forcieri decide la sfida al vertice tra Unione Pontigiana e Pieve Fosciana, con il conseguente ricongiungimento delle due battistrada in vetta alla classifica

domenica, 22 aprile 2018, 19:56

Partita la fase finale del campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana, con le gare di andata dei quarti di finale dei play – off e della Coppa Garfagnana. Grande equilibrio in tutti gli incontri, con pareggi e vittorie con il minimo scarto che lasciano aperti i giochi per i match di...

domenica, 22 aprile 2018, 19:28

Il Castelnuovo compie l’ultimo sforzo stagionale e superando il Castelfiorentino, può festeggiare la salvezza e la permanenza in Eccellenza. Dopo una stagione piena di difficoltà e peripezie, la squadra di Tazzioli può celebrare un traguardo non scontato e di assoluto prestigio