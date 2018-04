Fornaci e Borgo a Mozzano pareggiano e si aggiudicano, rispettivamente, il quarto ed il secondo posto

Altri articoli in Sport

sabato, 21 aprile 2018, 18:50

In una partita senza obbiettivi vince il Vagli confermando il suo indiscusso primo posto. La stagione si è conclusa e, ora, arriva il momento dei ringraziamenti da parte del vicepresidente dell'Atletico Castiglione Matteo Pieroni

sabato, 21 aprile 2018, 11:54

Ultimi 90 minuti di passione per la stagione del Castelnuovo che dovrà vedersela con il Castelfiorentino tra le mura amiche. Appuntamento alle 15, arbitra il signor Alessandro Donati di Livorno

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:30

Il pilota di Cassola al primo impegno del Trofeo Rally di Zona dedicato alle auto-storiche: a Borgo Valsugana, il 44enne cercherà un buon piazzamento con la sua Fiat Ritmo gruppo A

mercoledì, 18 aprile 2018, 11:45

La domenica appena trascorsa ha visto svolgersi, in gran parte del territorio nazionale, le “Vivicittà”, competizioni che si sono sviluppate all’interno di un percorso ricavato nelle strade delle varie città e dove tanti atleti del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno fatto la voce grossa

martedì, 17 aprile 2018, 22:24

Nell'ambito di Vivicittà, a Firenze si è corsa la Mezza Maratona con un percorso completamente pianeggiante tranne che sul Ponte Vecchio e sul Ponte Santa Trinita. Partenza da Lungarno della Zecca, attraversamento del centro storico e arrivo in Piazza Santa Croce.

martedì, 17 aprile 2018, 13:28

I campionati dilettantistici stanno volgendo alla conclusione e di conseguenza arrivano anche i primi verdetti. Salvezza matematica per il GhiviBorgo, retrocessione in Seconda Categoria per il Fornoli e vittoria della Terza Categoria da parte del Vagli