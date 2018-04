Sport



Giovanni Di Lorenzo, da Ghivizzano alla Serie A con l’Empoli

domenica, 29 aprile 2018, 14:09

di michele masotti

Nella trionfale vittoria del campionato di Serie B dell’Empoli, promosso con quattro giornate di anticipo per effetto dell’1-1 interno di ieri contro il Novara, c’è anche la firma di Giovanni Di Lorenzo, difensore di Ghivizzano e autore di un’ottima stagione. Il classe 1993, prelevato in estate dal Matera, è stato uno dei punti di forza della compagine allenata da Andreazzoli, tecnico massese che ha guidato il Castelnuovo nella stagione 1990-1991 conquistando la promozione in Eccellenza. Impiegato prevalentemente con esterno destro nel 3-5-2 empolese Di Lorenzo, che in B aveva già giocato con la Reggina, ha fornito un grande rendimento sia nella fase difensiva che in quella offensiva segnando un gol nel 2-4 di Frosinone che, di fatto, ha proiettato nella massima serie l’Empoli, e mettendo a referto ben sei assist, l’ultimo dei quali è arrivato proprio ieri per la deviazione vincente di Caputo.

Per il difensore di Ghivizzano, che ha mosso i primi passi nel florido settore giovanile del Valle di Ottavo per poi militare in Lucchese, Reggina, Cuneo e Matera oltre che collezionare tre presenze con la nazionale Under 21, adesso si aprono meritatamente le porte della Serie A dove ritroverà un altro prodotto del vivaio bianconero, ossia Federico Mattiello, difensore in forza alla Spal ma che nella prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra dell’Atalanta. E chissà che a Giovanni Di Lorenzo non possa aggiungersi al salto di categoria, durante i play-off, anche Paolo Bartolomei, centrocampista di Valle di Ottavo che difende i colori del Cittadella. La compagine veneta, nella quale il classe 1989 milita da due stagioni, è settima in classifica con 58 punti e non è ancora tagliata fuori dalla lotta per la promozione diretta visto che ha un gap di cinque lunghezze con ancora 12 punti a disposizione.