Golf Club Garfagnana, i premiati del Trofeo “Agriturismo Braccicorti”

Altri articoli in Sport

lunedì, 16 aprile 2018, 17:03

Jessica Perna, la regina del trail, trionfa al Trail della Val di Bisenzio; bellissimo terzo posto per Angela Tucci a completare una bella giornata per le “aquile” al femminile, visto che la giovanissima Cecilia Basso si aggiudica il Trail dei Mirtilli con il tempo di 2:31:09

lunedì, 16 aprile 2018, 12:48

Finito anzitempo il 'Sanremo' 2018 (seconda gara del Campionato Italiano Rally) per Rudy Michelini - affiancato da David Castiglioni su Skoda Fabia R5 di PA Racing - con un'uscita di strada sulla PS5 "Mini Ronde", il tratto cronometrato più lungo (km.

lunedì, 16 aprile 2018, 11:30

Pareggio fondamentale per il Pontecosi, raggiunto a due minuti dal termine della partita, che gli permette di allungare sulla zona play-out che ora dista cinque punti

lunedì, 16 aprile 2018, 11:14

Ultima giornata della fase regolare del campionato U.I.S.P. della Garfagnana e ultimi verdetti: il New Team supera l’ultimo scoglio e si aggiudica il girone, ottenendo peraltro il pass per le semifinali play- off

lunedì, 16 aprile 2018, 11:01

Dopo la vittoria al Ciocco il giovane figlio d'arte, affiancato per la prima volta dal garfagnino Max Bosi, ha centrato anche il secondo alloro nella difficile gara sul ponente ligure, finendo primo tra le vetture GT

lunedì, 16 aprile 2018, 08:51

Il Castelnuovo esce indenne dal terreno del San Miniato e, ad una giornata dal termine, tiene a distanza le dirette inseguitrici per evitare i play – out. Decisiva sarà la prossima gara contro il Castelfiorentino al Nardini, domenica 22 aprile