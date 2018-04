Sport



Golf Club Garfagnana, un giorno per presentarsi

sabato, 7 aprile 2018, 20:52

di andrea cosimini

In occasione dell'apertura della nuova stagione, coincidente con la chiusura dello storico Trofeo "Palla di Neve", il Golf Club Garfagnana ha voluto organizzare un "Media Day" presso la Club House in località Braccicorti a Pontardeto, nel comune di Pieve Fosciana, con lo scopo di aumentare la visibilità del circolo, diffondere la conoscenza di questo sport nel territorio e aumentare il numero di iscritti.

Pierluigi Barsanti (presidente del club), Andrea Angelini (vice) e Rodolfo Lombardi (segretario) hanno accolto i giornalisti spiegando loro la storia del club e le tante iniziative in programma per il 2018. Nonostante i 24 anni di attività, che fanno del Golf Club Garfagnana una realtà ormai consolidata sul territorio, sono ancora molti infatti coloro che nella nostra zona non conoscono le attività promosse dal circolo.

“Ci siamo fatti una domanda - hanno spiegato -: con 24 anni di attività alle nostre spalle, com'è possibile crescere ulteriormente? La risposta è stata quella di "aprirci" di più. Per questo abbiamo organizzato un "media day". Perché sentiamo la necessità di far conoscere maggiormente le nostre attività sul territorio. Non chiediamo investimenti, ma visibilità e un po' di attenzione. Anche da parte delle istituzioni. Perché vorremmo far capire come questo sport, il golf, possa rappresentare un'alternativa alle altre discipline sportive più gettonate".

Il Club, fondato nel 1994, ha visto come primo presidente Benito Casci. Agli inizi vantava solo una decina di soci poi, con gli anni, il numero è andato sempre di più ad aumentare fino a raggiungere l'attuale quota di circa un'ottantina di iscritti provenienti sia dai confini della Lunigiana che dal capoluogo lucchese.

"Il primo presidente veniva dalla Scozia - ha sottolineato il direttivo -. Provò quindi a fare una richiesta di finanziamento al Royal And Ancient Club St. Andrews, ovvero il tempio del golf, ottenendo miracolosamente 5 mila sterline per la nostra attività. Ad oggi siamo infatti l’unico circolo in italia ad aver ottenuto questo contributo esterno (e si tratta dell'unico ricevuto). Recentemente la FIG (Federazione Italiana Golf) ci ha insigniti del premio "impegnati nel verde", per alcuni interventi fatti sulle nostre strutture, e la stessa Royal And Ancient ha dato risalto a questa notizia in Scozia".

Oggi il Golf Club Garfagnana rappresenta sicuramente un punto di riferimento per gli amanti di questo sport in Valle del Serchio. Tra lucchesia e Versilia, infatti, sono solo quattro i circoli golfistici esistenti: il Vicopelago Golf Club a Lucca (che però è solo un campo pratica); il Versilia Golf Resort a Forte dei Marmi (dotato di un campo regolare da 18 buche); e infine due campi simili per tipologia, ovvero l'Alisei Golf & Country Club a Pietrasanta e, appunto, il Golf Club Garfagnana a Pieve Fosciana, entrambi campi promozionali a sei buche.

Il circolo è nato su un terreno adibito ad agriturismo. Si tratta di 11 ettari di campo così suddivisi: la "club house" (bar, ristorante, segreteria e servizi); il "driving range" (campo pratica per colpi lunghi); il "patting green" (campo pratica per colpi corti o "pat"); e infine il campo da sei buche (tutti par-3) adeguato per gare non ufficiali.

"Quest'anno - hanno dichiarato i dirigenti del club - abbiamo previsto un ricco calendario di eventi con 41 gare in programma, 33 in Garfagnana e otto fuori, tutte organizzate dal nostro club. Non solo. Il circolo propone quest'anno ai propri soci anche delle lezioni di perfezionamento con un maestro federale. Tali incontri monotematici (denominati clinic) saranno sviluppati a gruppi e hanno lo scopo di perfezionarsi su un argomento specifico scelto dai giocatori".

"Ancora - proseguono -, a chi si vuole avvicinare al golf, verranno proposti due pomeriggi, nel mese di maggio, in cui il nostro istruttore Federico Pieroni farà provare il gioco del golf e fornirà le prime informazioni e regole di base a tutti gli interessati. Nella stagione 2018, infine, i nuovi iscritti riceveranno uno sconto sull'iscrizione come "Benvenuto nel Golf Club Garfagnana".

Le attività sportive del Golf Club Garfagnana però non si fermano qui. Il circolo si distingue anche per le sue iniziative originali portate avanti negli anni e che quest'anno vorrebbe ripetere per la nuova stagione sportiva.

"L’estate - dicono i rappresentanti del club - facciamo gare in notturna con green illuminati, degustazioni e cena al circolo. Un’occasione conviviale, ma anche goliardica. Da alcuni anni a questa parte, poi, facciamo la “Pontecosi Challenge”, ispirandoci al “Ponte Vecchio Challenge”, ovvero una competizione per cui bisogna tirare le palline dalla riva del lago all'interno di una zattera durante la “Festa sul lago”. Vogliamo anche ripetere le gare 24 ore "no-stop", dalle 12 del sabato alle 12 della domenica, un'iniziativa caratteristica del nostro circolo. E infine contiamo di rifare la “Garfagnana Ryder" (anch'essa ispirata alla celebre "Ryder Cup” che vede affrontarsi i migliori di Europa e Stati Uniti) nel nostro caso selezionando i 24 migliori giocatori del circolo e suddividendoli in due squadre: romani contro liguri apuani".

Il Golf Club Garfagnana è anche attivo sul fronte "sociale". Per questa stagione il circolo proporrà infatti una raccolta fondi per la missione in Rwanda del dottor Stefani, tramite gare infrasettimanali, e valuterà di organizzare un paio di eventi (non necessariamente di natura sportiva) finalizzati alla raccolta di fondi per l'associazione "Il Sogno".



(Foto in copertina di Gio' Brega)