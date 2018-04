Sport



Gp Parco Alpi Apuane inarrestabile: tre titoli regionali in un giorno

venerdì, 27 aprile 2018, 12:26

di michele masotti

Il libro dei record del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane si è arricchito di un nuovo capitolo. Sul tartan di Marina di Carrara il sodalizio del presidente Graziano Poli ha conquistato, nello spazio di poche ore, il titolo di società campione regionale dei 10000 metri in pista tra gli assoluti, master e nell’individuale (quest’ultimo trofeo grazie alla brillante prova di Alessio Terrasi). Tris di successi davvero importanti in vista dei campionati regionali su strada che si terranno ad Arezzo il prossimo 27 maggio. Sono stati diversi gli alfieri apuani che hanno contribuito a questa giornata trionfale. Da Olivier Irabaruta, vincitore assoluto, allo stesso Terrasi, campione regionale, per passare ad Alessandro Brancato, Rocco Angelo Pezzuto, Marco e Andrea Cavallini fino al quarto posto assoluto colto da Paul Tiongik.

Per quanto concerne la squadra master, i volti del successo del Parco Alpi Apuane trovano corrispondenza in Marco De Nevi (bronzo SM35), Mirco Toma (campione regionale tra gli SM40), Rossano Fanani (argento SM40), Francesco Nardini (argento SM45), Giuseppe Tomaselli (campione toscano negli SM50), Roberto Cardosi (argento SM50) e Franco Cusinato. Chiusa la soddisfacente parentesi di Marina Carrara, altri tesserati biancoverdi si sono fatti valere lungo tutto lo “stivale” e non solo. Al “Criterium podistico toscano” di Pisa, oro di categoria per Nicola Matteucci, bronzi di categoria per Lorenzo Checcacci e Riccardo Simi mentre il giovane Marco Mazzei ha sfiorato per un soffio il podio assoluto. Bene anche Davide Ferrini, Marco Mattei, Daniele Biagioni e Giuseppe Canale. Successo di categoria anche per l’inossidabile Francesco Frediani nel “Trail di Bagno a Ripoli”. Particolarmente folta è stata la pattuglia di podisti apuani che si sono cimentati a Lido di Camaiore nella “Lido run”. Ottime prestazione per Marco Rossi (9° assoluto), Davide Settembrini (45°), Riccardo Picchi, Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Andrea Pardini, Ludmillo Dal Lago, Flavio Lazzini, Francesca Tesconi, Maurizio Folegnani e Luciano Bianchi. Anche Montecatini diventa terreno di conquista per il solito Jilali Jamali che si porta a casa l’ennesimo trionfo in stagione. Riccardo Cheli e Giovanni Bergamini si sono ben comportati nel “Tuscany crossing”: notizie positive giungono pure da Siena dove Riccardo Durano ha fatto il suo rientro nelle competizioni. Lusinghiero decimo posto assoluto per Simone Ferrali nella mezza maratona di Madrid. Impegno inglese, invece, per Francesco Sarti, Alfiero Arena e Nicola Andreucci che hanno partecipato alla maratona di Londra, vinta dal campione olimpico Eliud Kipchoge.