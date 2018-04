Sport



Gruppo Marciatori Barga, ottimi piazzamenti al Trail ZeroNovecento

domenica, 15 aprile 2018, 08:53

Domenica 8 aprile a Ponte a Moriano, per il Trail ZeroNovecento, ottime prestazioni per gli atleti del Gruppo Marciatori Barga. Sul percorso di 22,600 chilometri, che da Ponte a Moriano sale alle Pizzorne fino i 948 metri del Monte Gromigno, impegnando i concorrenti abbastanza severamente. Il Gruppo Marciatori Barga era presente con cinque dei suoi atleti che si sono comportati in modo eccellente raccogliendo ottimi piazzamenti.

Stefania Giovannetti copre la distanza della gara con il tempo di 2.24.36 e si classifica al 1° posto nelle categoria Assoluta Femminile. Daniele Ponziani impiega il il tempo di 2.32.29 e ottiene un lusinghiero 2° posto nella categoria Argento Maschile. Giuliana Pennacchi ferma il cronometro a 3.07.07 classificandosi al 3° posto posto nella categoria Vererane Femminile.Lucia Chiappa si piazza al 4° posto nella categoria Veterane Femminile con il tempo di 3.12.44.Maurizio De Simone, al rientro alle gare dopo un prolungato periodo di assenza, con il tempo di 3.11.00 coglie un incoraggiante risultato in vista delle future prestazioni. Quindi un 1° posto, un 2° posto, un 3° posto, un 4° posto e un rientro alle competizioni per un atleta rimasto fuori per troppo tempo. Risultati che portano lustro agli atleti che li conseguono e anche al Gruppo Marciatori Barga.