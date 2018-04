Sport



Il Borgo a Mozzano vola in finale dopo 120 minuti di lotta contro la Sanvitese

domenica, 29 aprile 2018, 18:46

di simone pierotti

1-1 (d.t.s.)

BORGO A MOZZANO:Bruni; Carrari, Amidei F, Serra, Amidei D, Ceccherelli, Petretti (1’ s.t. Morganti), Menicucci (20’ s.t. Sichi), Ferrarini (29’ s.t. Filippini), Fati (10’ p.t.s. Amidei F), Chiocchetti. A disp.: Porta, Bonanni, Vanni, Filippini All.: Giusti

SANVITESE: De Pietro; Garfagnoli, Caretti, Senghor, Belluomini (11’ p.t.s. Carlesi), Cagnacci, Galli (40’ s.t. Vannucci), Kanoute (6’ s.t.s. Cinerai), Balderi, Menicucci (25’ s.t. Umberti), Pucci (34’ s.t. Bertini). A disp.: Silvestri, Borselli

Marcatori: 29’ p.t. autogol, 8’ s.t. Balderi

Pronostico rispettato nella semifinale dei play-off per la promozione in Seconda Categoria. Il Borgo a Mozzano supera la Sanvitese ma quanta sofferenza, al termine di 120 minuti intensi e combattuti. Gli ospiti infatti sono risultati avversario ostico e hanno costruito diverse occasioni insidiose. Inizio di gara di marca della Sanvitese che sfiora la rete prima con Balderi poi con Menicucci. I padroni di casa rispondono con due reti annullate per fuorigioco nella prima mezzora di gioco. C’è tempo per un pericolosissimo colpo di testa di Senghor ma arriva la rete del vantaggio del Borgo a Mozzano con un bel tiro di Fati che, deviato da un difensore, supera il portiere avversario. Reazione degli ospiti che colpiscono per due volte il palo, prima con Kanoute poi Senghor. Nel secondo tempo la Sanvitese trova il pareggio con Balderi e, da lì in poi, si segnalano poche occasioni, fa caldo e la stanchezza inizia a farsi sentire. Nel finale entrambe le squadre sfiorano il gol della vittoria, ma si va ai tempi supplementari. Sostanziale equilibrio, il Borgo a Mozzano sfiora il 2-1 in contropiede, gli ospiti ci provano fino alla fine, ma la partita rimane inchiodata sul pareggio che porta i padroni di casa alla finalissima promozione contro il Fornaci.