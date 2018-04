Sport



Il Castelnuovo indenne a San Miniato, salvezza vicina

lunedì, 16 aprile 2018, 08:51

di simone pierotti

0-0

SAN MINIATO: Giovanniello, Lelli, Faraoni (36’ s.t. Taddeucci), Fattori, Marianelli, Papa Issa, Sanchez Aquino (36’ s.t. Velajerti), Marinari, Cacciapuoti, Fiorentini (33’ s.t. Granito), Fiorineschi (36’ s.t. Falaschi) A disp.: Battini, Mariotti, Amore All.: Venturini

CASTELNUOVO: Leon, Marchetti, Inglese (9’ s.t. Giacomelli), Biagioni, Ceciarini, Tolaini, Picchi, Filippi, Nardi, Gori, Alfredini (28’ s.t. Orsetti) A disp.: Bechelli, Biagiotti, Micchi, Nardini, Turri All.: Tazzioli

Arbitro: Cosimo Papi di Prato

Note: Ammonito Biagioni

Il Castelnuovo esce indenne dal terreno del San Miniato e, ad una giornata dal termine, tiene a distanza le dirette inseguitrici per evitare i play – out. Decisiva sarà la prossima gara contro il Castelfiorentino al Nardini, domenica 22 aprile. Rimane aperta anche la strada della “forbice” dei 10 punti con la penultima e la terzultima della classifica, che potrebbe far “saltare” tutti gli spareggi salvezza.

A San Miniato è stata una partita equilibrata e combattuta, soprattutto nel primo tempo, con diverse occasioni da rete mancate dai gialloblu. Nella ripresa i padroni di casa sono usciti alla distanza e hanno sfiorato la rete nel finale. La prima grande occasione capita al Castelnuovo al 16’ con un calcio di punizione a due all’interno dell’area di rigore: tiro di Gori respinto da un difensore, la palla torna a Filippi che salta un avversario e calcia in porta, trovando l’ottimo intervento di Giovanniello. Al 23’ ancora Gori si accentra e calcia in diagonale ma il pallone sfiora il palo. Al 24’ contropiede con Nardi che allarga per Gori, tiro angolato che il portiere avversario devia. Al 26’ su calcio d’angolo Nardi fa sponda di testa, Ceciarini può battere da ottima posizione sfiorando il palo. Al 42’ Inglese rischia grosso, colpo di testa all’indietro, palla sulla traversa. Al 43’ tiro dal limite di Marinari, palla fuori. Nella ripresa il ritmo cala ma il San Miniato si rende insidioso. Al 23’ Sanchez Aquino trova un varco sulla destra, entra in area, calcia in porta ma trova un grande Leon che respinge a lato. Al 29’ Fiorentini, al limite, si gira ma il tiro è centrale. Al 34’ su calcio d’angolo, Marinari svetta di testa, palla a lato. Poco altro da segnalare, il Castelnuovo difende un punto prezioso, in vista dell’ultima giornata di campionato.