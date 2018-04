Sport



Il Cefa perde l’imbattibilità casalinga e saluta Romei

martedì, 10 aprile 2018, 14:16

CEFA BASKET 57

LUDEC 91 PORCARI 66

Parziali (15-19; 26-31; 35-53)



Cefa: Romei 7, Galletti, Angelini A. 15, Angelini S. 18, Biagioni ne, Bertolini, Guidugli 2, Lana, Tardelli 5, Ferrando 8, Cosimini 2, Masini ne. All. Rocchiccioli

Porcari: Bandettini ne, Fantozzi 22, Giuntoli, Martini ne, Boni 23, Gemignani ne, Puccinelli, Salani 2, Bertucci, Nannini 11, Mandroni 2, Spadoni 6



Arbitri: Natucci G.

Il Cefa Basket Centro Computer perde l’imbattibilità casalinga proprio nell’ultima partita della prima fase davanti al Ludec Porcari di (Super) Mario Boni. E’ stata la gara di addio di Piero Romei, il play della formazione allenata da Michele Rocchiccioli che per motivi di lavoro è costretto a lasciare la squadra giallonera ed è stato premiato dal presidente Vincenzo Suffredini prima del derby. Derby che Porcari ha poi guidato dall’inizio alla fine (57-66 il risultato finale) con il Cefa che, complici anche le assenze di Pozzi e Monti e le condizioni precarie di Lana e Galletti, non è mai riuscito a ricucire il gap. Partita equilibrata fino all’intervallo lungo poi break di Porcari con Boni che ha chiuso il match con 23 punti a referto. La rabbiosa reazione finale del Cefa riporta la squadra a -8 ma è ormai tardi per recuperare la partita. Grande cornice di pubblico, con tutti i ragazzi del settore giovanile, e adesso due trasferte prima di chiudere la regular season e pensare ai playoff.



Dagli altri campi: San Miniato batte in casa l'Audax Pistoia per 69-40, mentre Ponsacco difende il fattore campo vincendo contro Fucecchio 55-44. Vittoria anche per la capolista Rossoblu Junior che in casa vince contro Capannori 65-54. Attesa per stasera la sfida tra Carrara e Basket Rossoblu. Turno di riposo per Bottegone.



Classifica: Rossoblu Junior 40, Bottegone 38, Cefa 32, Porcari 28, Capannori 24, Ponsacco 20, Carrara 16*, Fucecchio 14, Basket Rossoblu 14*, San Miniato 12, Pistoia 2.



* una partita in meno