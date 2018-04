Sport



Il GhiviBorgo spaventa la capolista Albissola che poi rimonta

domenica, 29 aprile 2018, 18:48

di michele masotti

2-1

Albissola: Caruso, Calcagno, Molinari, Sancinito, Garbini, Corbelli, Coccolo, Cambiaso (72’ Raja), Carballo (70’ Papi), Gulli e Cargiolli A disposizione: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Gargiulo, Siciliano, Piacentini e Papi Allenatore: Fabio Fossati

GhivizzanoBorgo: Citti, Lecceti, Bassano, Brizzi (72’ Nottoli), Marcellusi (55’ Riccioli), Diana, Frati, Gemignani (70’ Michelotti), Di Paola (78’ Micchi), Masini e Rubechini (46’ Giordani) A disposizione: Signorini, Barretta, Coselli e Della Nina Allenatore: Michele Beani (Venturi in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Antonio Costanza di Agrigento (Assistenti Micalizzi di Palermo e Licari di Marsala)

Marcatori: 18’ Diana, 44’ Cargiolli e 47’ Culli

Il GhivizzanoBorgo fa sudare le proverbiali “sette camicie” alla capolista Albissola che ribalta in punteggio in avvio di ripresa e compie un passo decisivo verso il sorprendente successo del campionato. I biancorossi hanno onorato l’impegno, lottando su tutti i palloni e non sfigurando di fronte alla formazione di Fossati che, con i tre punti odierni, ha inanellato il nono successo di fila.

Il tecnico di giornata Beani, Venturi si siede in tribuna dopo l’espulsione rimediata sette giorni fa, opta per un 4-3-1-2 dando spazio a Brizzi e Bassano sulle corsie laterali di difesa, Gemignani in cabina di regia e con Marcellusi che si muove alle spalle di capitan Di Paola e del rientrante Matteo Frati. Atteggiamento propositivo per provare ad arginare la corsa della capolista Albissola. La “matricola” ligure, reduce da otto vittorie consecutive, vuole coronare il sogno di una storica promozione in C. I locali scendono in campo con un 3-4-3. Attenzione al tridente offensivo composto da Carballo, Cargiolli e Coccolo. L’unica novità, rispetto alle ultime uscite, proposta da Fossati è l’inserimento dal primo minuto dello stesso Carballo per l’argentino Gargiulo.

Ritmi subito alti fin dalle prime battute con le compagini che provano ad offendere. Al 16’ Carballo, scattato in posizione dubbia, si vede negare il gol dall’intervento di Citti. Gol che arriva centoventi secondi più tardi ma a segnarlo è il GhiviBorgo. Sugli sviluppi di un corner Diana salta più in alto di tutti e fredda Caruso. Sempre di testa arriva il pareggio, proprio sul finire delle frazione iniziale, dei locali con Cargiolli che sfrutta la sponda aerea di Carballo. In avvio di ripresa l’Albissola trova il gol che profuma di Serie C con Gulli, abile a insaccare un cross al bacio di Coccolo. I molti cambi effettuati dagli ospiti non mutano l’esito di una sfida che avvicina sempre di più i liguri al passaggio tra i professionisti.

Di Paola e compagni chiuderanno la stagione di fronte al pubblico amico contro il San Donato Tavernelle degli ex Giusti e Giordani, fratello di Valerio difensore dei “colchoneros” della Media Valle. La formazione senese, salva anch’essa da diverse settimane, ha appena conquistato una storica finale nella Coppa Italia di Serie D.