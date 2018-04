Sport



Il Gp Parco Alpi Apuane brinda con l’intramontabile Jilali Jamali

lunedì, 9 aprile 2018, 15:03

di michele masotti

Passano le settimane ma come al solito il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli continua a collezionare importanti successi e piazzamenti di rilievo. Ancora una volta la palma di miglior biancoverde del week-end è andata a Jilali Jamali. Il forte atleta marocchino, da anni una colonna del team apuano, ha sbaragliato la concorrenza a Lucca nel “Trail Zero Novecento” su di un tracciato lungo, mentre su quello corto ottima prova anche per Igor Marracci che si è portato a casa il bronzo assoluto. Tanti altri podisti del sodalizio garfagnino hanno ben figurato nella città dell’arborato cerchio. Oro di categoria per Franco Cusinato (5° assoluto nel tracciato corto), argento di categoria per Fiorella Corti (10° nella gara femminile del tracciato lungo), bronzi di categoria per Emilio Canini (tracciato lungo) e Erica Togneri (tracciato corto). Buon prestazioni sono state fornite anche da Riccardo Cheli, Giovanni Bergamini e Enzo Salvioni. In quel di Genova Paola Lazzini ha condotto un’ottima gara.

“Alla Corri per Aulla” splendida medaglia d’argento assoluta per Andrea Cavallini, superato soltanto dal forte Khalid Gaout (Asd Golfo dei Poeti Arcigni). Ori di categoria per Mimmo Marino (5° assoluto) e Francesca Tesconi (6° assoluta) e argenti di serie per Roberto Cardosi (8° assoluto) e Flavio Lazzini. Nel medesimo scenario della Lunigiana si sono ben comportati anche Francesco Nardini (22°), Mirco Toma (27°), Marco De Nevi, Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Maurizio Folegnani, Luciano Bianchi e Niccolò Fazzi. Giuseppe Canale (4° assoluto) e Francesco Frediani (5° assoluto) hanno trionfato nelle rispettive categorie a Marina di Massa nella “Touch the sky”. Anche alla “Maratonina del Ghibellino” sono arrivati piazzamenti sul podio nelle varie categorie, come nel caso di Nicola Matteucci, Massimo Igliori (4° assoluto) e Marco Barbi (6°), a cui vanno aggiunte le buone prestazioni fornite da Franco Gabrielli, Leonardo Pierotti e Claudio Landucci. Lo stesso discorso può essere fatto per Maurizio Taddei, Emanuele Andreuccetti e Ludmillo dal Lago che si sono cimentati nella “Corsa rosa” di Empoli. Lo specialista Luca Linari è stato di scena al “Trail Lago di Garda”. Vittoria per Alessandro Brancato in una 10 km a Bagnara, esordio stagionale in pista per Rocco Pezzuto sui 3000 metri che ha sfiorato il podio. Nella domenica delle maratone nelle grandi città non poteva mancare una rappresentanza apuana. Nono posto di categoria per Lorenzo Checcacci con il tempo di 2h48’10’’ alla “Rome Marathon”; 13° piazza di categoria per Alessio Terrasi, con il crono di 2 h22’20’’, nella “Ea7 Milan Marathon”. A Madrid buona prova di Simone Ferrali in una mezza maratona.