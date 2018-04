Sport



Il Gp Parco Alpi Apuane non si ferma mai: argenti assoluti per Cavallini e Jamali

sabato, 28 aprile 2018, 11:59

di michele masotti

La serrata attività podistica degli alfieri biancoverdi non ha conosciuto soste nemmeno in una giornata festiva come lo è il 25 aprile. Tutti gli atleti del sodalizio del presidente Graziano Poli hanno offerto prestazioni di alto livello, a pochi giorni di distanza dai trionfali campionati regionali dei 10.000 metri in pista a Marina di Carrara. Ben tre podi sono arrivati dal “Trofeo Frosali” che si è svolto a Sesto Fiorentino. Secondo posto assoluto per Jilali Jamali, argento di categoria per Marco Mazzei e terzo posto nella propria serie per Paola Lazzini. Ottima prestazione anche per il rientrante Riccardo Durano. A Bonelle, teatro della “Maratonina del partigiano”, ottimo argento assoluto per Andrea Cavallini, staccato soltanto nella parte di salita dal forte Juri Picchi (Atletica Vinci). Nella medesima corsa buoni riscontri cronometrici sono arrivate anche da Andrea Massari, Ludmillo dal Lago, Davide Settembini, Lido Lucchese e Alessandro Pellegrinetti.

Alessio Terrasi, di scena al “Trofeo Equilibra Running Team” in quel di Palermo, ha sfiorato il successo venendo preceduto dal quotato Vincenzo Agnello, portacolori dell’Atletica Casone Noceto. A Bologna, alla “50 km di Romagna”, caratterizzata da un caldo torrido, si sono comportati egregiamente Giorgio Davini e Mirco Toma.