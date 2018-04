Sport



Il Pontecosi impatta con il Lucca Calcio: la salvezza ora è matematica

domenica, 29 aprile 2018, 20:34

di lorenzo fiori

1-1

Lucca Calcio: Indragoli, Matteucci (55’ Francesconi), Stagi, Pieruccini, Conforti, Kramer, Harch (70’ Marco Fantozzi), Casini, Benucci, Mazzei e Matteo Fantozzi A disposizione: Della Bidia, Del Barga, Keptaukwo, Lazzari e Biagini Allenatore: Nicola Contini

Pontecosi: Michele Martini Adami, Giannotti, Bartolomei (66’ Bravi), Cavani, Canelli, Diego Marigliani (49’ Bertucci), Lunardi, Pozzi, Lorenzo Marigliani, Riccardo Martini Adami e Luti (59’ Bonini) A disposizione: Valdrighi, Salotti e Gennaro Allenatori: De Luca-Fontanini

Arbitro: Otaviano Costa di Livorno

Marcatori: 37’ Mazzei e 91’ Bravi

Note: Ammoniti Bartolomei, Riccardo Martini Adami, Michele Martini Adami, Lunardi, Stagi, Benucci, Harch e Francesconi. Calci d’angolo 3-7. Minuti di recupero 0’ e 5’

Un Pontecosi tranquillo, anche se prima di questo match non era ancora matematicamente salvo, non fa sconti al pericolante Lucca Calcio e ottiene il settimo pareggio stagionale in pieno recupero con Bravi. Punto che certifica la permanenza in Seconda Categoria della squadra del tandem De Luca-Fontanini e che, al tempo stesso, inguaia al penultimo posto, la peggiore posizione per affrontare i play-out, i biancorossi.

Il 4-3-3 è il modulo adottato dalle due compagini. Il Pontecosi, sceso a Lucca con la rosa al completo, conferma l’undici che aveva superato il Barga, mentre la squadra di Contini si affida al tridente Harch-Benucci-Mazzei. Al 8’ Riccardo Martini Adami testa i riflessi di Indragoli che fa buona guardia. Otto minuti più tardi un passaggio di Lunardi libera a centro area Canelli che calcia alto da posizione favorevole. Al minuto numero trentadue il Lucca Calcio si rende pericoloso con la conclusione fuori misura di Benucci. I locali colpiscono con un gran tiro di Mazzei, servito dal compagno di reparto Benucci. Prima del fine del tempo c’è spazio per la reazione degli ospiti con tiri di Riccardo Martini Adami e di Lorenzo Marigliani non inquadrano lo specchio della porta. Nel secondo il Pontecosi inserisce Bravi e Bonini per vivacizzare la manovra offensiva. Sono i padroni di casa, però, a sfiorare il raddoppio in più di una circostanza. Al 57’ una precisa chiusura di Pozzi evita il concretizzare di un contropiede, mentre cinque minuti più tardi Conforti calcia di poco a lato. Al 72’ Michele Martini Adami neutralizza il colpo di testa di Benucci.

Nei cinque minuti di recupero succede di tutto. Al 91’ Bravi si inserisce con i tempi giusto e non lascia scampo a Indragoli. Il pareggio non serve a nulla al Lucca Calcio che due minuti dopo sprecano una grossa chance con Marco Fantozzi. Bravo, ancora una volta, Michele Martini Adami.

Nell’ultima giornata di campionato il Pontecosi ospiterà un San Filippo, da stasera quintultimo, alla disperata ricerca di punti salvezza. Trasferta pisana, invece, per il Lucca Calcio che se la vedrà al cospetto de La Cella per provare ad agganciare quantomeno la terzultima piazza.