Il trofeo "Palla di Neve" inaugura la nuova stagione del Golf Club Garfagnana

domenica, 8 aprile 2018, 18:18

Finale di stagione in crescendo per il GhivizzanoBorgo: i “colchoneros” della Media Valle ottengono il terzo successo consecutivo passando per 3-1 a Lavagna, superano in classifica gli odierni rivali e si assicurano virtualmente la permanenza in D

sabato, 7 aprile 2018, 23:13

Sesta vittoria consecutiva per il Fornaci in un campo ostico e contro una squadra attrezzata che proveniva da cinque vittorie consecutive. A questo punto i play-off sono ufficiali per i fornacini mentre il Segromigno perde le ultime speranze per una qualificazione ai play-off

sabato, 7 aprile 2018, 20:52

Il Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana ha organizzato un "Media Day" per far conoscere a tutti le attività portate avanti dal circolo e per svelare il ricco programma del 2018, tra iniziative sportive e sociali

sabato, 7 aprile 2018, 19:38

Quarta sconfitta consecutiva per l'Atletico Castiglione che, nonostante non abbia più da chiedere niente a questo campionato, gioca una partita ad un buon ritmo contro la corazzata Morianese che, con questi tre punti, resta attaccata al secondo posto insieme al Borgo a Mozzano e inanella la terza vittoria consecutiva

venerdì, 6 aprile 2018, 16:53

Si svolgerà domenica al Palazzetto dello Sport di Castelnuovo di Garfagnana la finale della fase regionale della 27^ edizione del Torneo Internazionale di Minibasket riservato alla Categoria Aquilotti, Trofeo CEFA - 16° Memorial Danilo Boschi

venerdì, 6 aprile 2018, 11:07

E’ un caso più unico che raro: in piena prima primavera un campionato di calcio fermo per un mese. E’ quanto sta accadendo al campionato di Eccellenza dove gioca il Castelnuovo. Dopo i turni di sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua, domenica prossima squadre ferme per...