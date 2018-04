Sport



Jasmine Paolini e Jessica Pieri convocate in Fed Cup, per una nazionale sempre più made in Bagni di Lucca

giovedì, 12 aprile 2018, 11:38

di michele masotti

In vista del play-off per la promozione nel World Group della Federation Cup, in programma a Genova sabato 21 e domenica 22 aprile, sono arrivate le convocazioni del capitano dell’Italia Tathiana Garbin che ha inserito nella lista delle quattro azzurre anche Jasmine Paolini e Jessica Pieri, tenniste originarie di Bagni di Lucca e che difendono i colori del Tc Lucca Vicopelago. Se la Paolini è oramai entrata stabilmente nel gruppo azzurro, che comprende anche la veterana Sara Errani e la giovane Deborah Chiesa, per la maggiore delle sorelle Pieri si tratta della seconda convocazione dopo quello di 12 mesi contro la Slovacchi e arrivata, per giunta, in una sfida così importante contro il Belgio. Il capitano delle avversarie Ivo Van Aken, fresco di nomina, ha scelto di affidarsi a Elise Mertens, Alison Van Uytinack, Kirsten Flipkens e Ysalin Bonaventure. L’Italia, sulla carta, parte sfavorita ma chissà che le azzurre non possano sovvertire il pronostico proprio come avvenuto nel turno precedente contro la Spagna.

Per Jessica Pieri la convocazione arriva in una settimana che le regalerà, salvo exploit delle tenniste che la seguono, il suo nuovo best ranking di numero 213 WTA per effetto dei 12 punti conquistati nelle qualificazioni del torneo di Lugano. Settimana che anche Jasmine Paolini non dimenticherà tanto facilmente; l’atleta classe 1996 ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale di un torneo WTA, con montepremi da 250.000 $, sulla terra rossa di Bogotà. Al primo turno la Paolini si è imposta con facilità sulla qualificata australiana Cabrera e stasera alle ore 20.00 italiane se la vedrà contro la wild card colombiana Arango. Un ulteriore successo proietterebbe Jasmine Paolini sempre più vicina alla sua migliore classifica che, lo ricordiamo, è stata la posizione 130 del ranking mondiale.