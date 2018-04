Sport



Jessica Perna e Cecilia Basso trionfano nel trail. G.S. Orecchiella vola al Vivicittà

lunedì, 16 aprile 2018, 17:03

di simone pierotti

Un fine settimana pieno di successi per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, protagonisti su tutte le distanze e discipline. Jessica Perna, la regina del trail, trionfa al Trail della Val di Bisenzio; bellissimo terzo posto per Angela Tucci a completare una bella giornata per le “aquile” al femminile, visto che la giovanissima Cecilia Basso si aggiudica il Trail dei Mirtilli con il tempo di 2:31:09.

Grande partecipazione per gli atleti biancoblu al tradizionale Vivicittà di Lucca, gara U.I.S.P. che si disputa sulle mura urbane, con 3 giri dell’anello alberato. Risultati prestigiosi per il G.S. Orecchiella con Girma Castelli (43:27), 2° alle spalle di Daniele Del Nista e altri tre atleti nei primi 7: 4° Emiliano Mazzei 44:46, 6° Simone Pierotti 45:50, 7° Davide Togneri 46:24. Molto bene anche gli altri con Luca Diversi 11° e 2° tra i Veterani (47:07), 14° Michael Luongo 47:10, 29° Mattia Della Maggiora 49:57, 31° Marco Giannotti 50:03, 33° Antonio Martini, 34° Paolo Micotti, 35° Matteo Adriani, 40° Franco Morelli, 58° Emo Pocai, 65° Adriano Matteoni, 89° Frederik Andersen, 94° Antonio Manfredi, 98° Luigi Angeli, 107° e 6° Arg Annibale Giovannini, 109° Stefano Del Prete. Tra le donne podio per Simona Carradossi, 3° assoluta; 6° e vincitrice tra le Veterane Roberta Pieroni, 7° Oxana Shishkina.

Al CNA Pistoia 47° Federico Nesti 39:37 e 93° Maurizio Iadanza. Alla mezza maratona di Genova 314° Luca Rodaro in 1:37.04. Alla Firenze Half Marathon tanti atleti biancoblu in gara: 65° Ivano Rugani 1:23:36 (7° categoria), 672° Rodolfo Ragionieri 1:41.17, 845° Mario Cucinotta 1:43:54, 1421° Riccardo Pieroni, all’esordio sulla distanza) 1:52:45. In campo femminile 7° Simona Sardi 1:27:37, 82° Antonia Biagini 1:43:54, 224° Erika Bertoncini 1:55:47.

Da segnalare lo straordinario risultato di Gabriele Bacci alla maratona di Parigi. Su un totale di oltre 42.000 atleti al traguardo, Bacci chiude al 456° posto con il tempo eccezionale di 2:52:58.