Jessica Perna (Gs Orecchiella) trionfa al Trail Aschero. Simona Sardi argento a Marlia

domenica, 29 aprile 2018, 19:19

di simone pierotti

Bella vittoria per la forte trailer del G.S. Orecchiella Garfagnana Jessica Perna che si impone nel Trail Aschero a Vado Ligure su un percorso di 20 km, con il tempo di 2:03. Donne protagoniste anche alla Marilla Run, gara su strada che si è svolta a Marlia: Simona Sardi coglie un ottimo 2° posto, bene anche Simona Carradossi, 6° assoluta. Buoni risultati anche nella gara maschile, con Emiliano Mazzei 10° e 3° nella categoria Seniores con il tempo di 38:06. 12° Michele Giannotti 38:28, 30° Raffaello Bevilacqua, 171° Roberto Castori.

Alla speciale gara delle 10 miglia, corsa nell’ambito della Maratona di Rimini, bella prova per Daniele De Pasquale, 22° in 1:01:50, addirittura 2° nella categoria SM35. Tra le donne 7° assoluta Jessica Preciado Chango in 1:19:49.