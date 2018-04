Sport



La strada per la salvezza del Castelnuovo passa da San Miniato

venerdì, 13 aprile 2018, 18:26

di simone pierotti

Dopo quasi un mese di inattività, il Castelnuovo torna a giocare in campionato: restano da disputare due giornate. Domenica 15 aprile gialloblu di scena sul campo del San Miniato, ultimo turno il 22 aprile al Nardini contro il Castelfiorentino. Un passo per volta: l’incontro contro i pisani appare fondamentale e potrebbe sancire la salvezza per i gialloblu che, oltre a fare risultato, dipenderanno anche dai risultati provenienti dagli altri campi di gioco. Orecchio quindi alla vecchia radiolina per seguire gli altri incontri, in particolare quelli sui campi di Fucecchio, Cenaia, San Gimignano, Larciano. La via per la salvezza diretta potrebbe passare anche dal distacco con le squadre più in basso nella zona play-out che subendo la cosiddetta “forbice” dei 10 punti, retrocederebbero direttamente senza bisogno degli spareggi. Calcoli e combinazioni complicate e in continuo divenire, ma il Castelnuovo non dovrà distrarsi e fare punti contro il San Miniato, una delle compagini più in forma del girone di ritorno, in cui ha conquistato agevolmente la salvezza grazie ai gol di Granito e di Taddeucci, arrivato a dicembre dalla Massese. I pisani al momento occupano la 6° posizione della classifica ma sono distanti 15 punti dal Grosseto, terza forza del campionato, e pertanto la “forbice” dei 10 punti rende inutili i play-off.

Il Castelnuovo appare vicino ad una salvezza che sarebbe ampiamente meritata alla luce di una stagione piena di difficoltà ma che li ha visti sempre in lotta a ridosso dei play-out, per poi ottenere i punti decisivi negli scontri diretti, e togliendosi anche belle soddisfazioni, vedi il pareggio contro il Grosseto, la vittoria e il pareggio contro il Poggibonsi, o l’eroica vittoria nel nubifragio di Fucecchio. Manca solo l’ultimo sforzo …