L'Orentano non sbaglia a Pontecosi: Nannelli e Franchini gli regalano i tre punti

domenica, 8 aprile 2018, 19:55

Pesante sconfitta interna per i Diavoli Neri Gorfigliano, raggiunti e superati nel giro di due da un’Acquacalda S. Pietro a Vico che rilancia le proprie quotazioni nella corsa salvezza

domenica, 8 aprile 2018, 19:02

Vittoria nel derby e nuovamente in testa alla classifica complice l’inatteso pari interno dell’Unione Pontigiana contro la pericolante Giovanile Sextum Bientina: difficilmente il Pieve Fosciana poteva chiudere di più a questa domenica calcistica che potrebbe segnare un decisivo punto di svolta in questo equilibrato campionato a quattro giornate dalla fine

domenica, 8 aprile 2018, 18:18

Finale di stagione in crescendo per il GhivizzanoBorgo: i “colchoneros” della Media Valle ottengono il terzo successo consecutivo passando per 3-1 a Lavagna, superano in classifica gli odierni rivali e si assicurano virtualmente la permanenza in D

domenica, 8 aprile 2018, 16:56

La squadra capitanata da Stefano Dini, composta da Andrea Angelini, Stefano Toni, Rodolfo Lombardi e Giacomo Martinelli, si aggiudica il trofeo "Palla di Neve", primo appuntamento della stagione sportiva del Golf Club Garfagnana

sabato, 7 aprile 2018, 23:13

Sesta vittoria consecutiva per il Fornaci in un campo ostico e contro una squadra attrezzata che proveniva da cinque vittorie consecutive. A questo punto i play-off sono ufficiali per i fornacini mentre il Segromigno perde le ultime speranze per una qualificazione ai play-off

sabato, 7 aprile 2018, 20:52

Il Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana ha organizzato un "Media Day" per far conoscere a tutti le attività portate avanti dal circolo e per svelare il ricco programma del 2018, tra iniziative sportive e sociali