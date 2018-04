Sport



Magic moment per la Scuola Calcio del Castelnuovo: gli Esordienti 2006 vincono la Coppa Primavera a Coreglia

giovedì, 26 aprile 2018, 12:57

di simone pierotti

Momento magico per la Scuola Calcio del Castelnuovo. A pochi giorni dalla comunicazione della qualificazione alle finali del Sei Bravo dei Pulcini 2007 di mister Michele Mori, il 25 aprile ha regalato un’altra bella soddisfazione. Gli Esordienti a 9 2006 si sono aggiudicati il primo trofeo “Coppa Primavera” organizzato dall’A.S.D. Coreglia, disputato nell’arco della giornata presso il campo sportivo “Roni” di Coreglia Antelminelli.

Il torneo, organizzato alla perfezione in ogni suo dettaglio, ha visto la partecipazione, oltre che del team gialloblu, di Tau Calcio, Valle del Serchio e Luccasette. Nel corso della mattina tutte le squadre si sono affrontate in un girone all’italiana: il Castelnuovo, allenato da Costantino Cavani, ha collezionato due vittorie, contro Tau Calcio e Luccasette, e una sconfitta contro Valle del Serchio ed hanno ottenuto la qualificazione per le finali del pomeriggio. Con un po' di sorpresa, i gialloblu hanno centrato la vittoria, 3-1, contro la squadra del Valle del Serchio, aggiudicandosi così il trofeo. Grande festa per i piccoli gialloblu, accompagnati per l’occasione, assieme a mister Cavani, dai dirigenti Anthony Da Prato e Saverio Tardelli e, in rappresentanza della società, dal responsabile della Scuola Calcio Dino Dini. Questa la rosa dei bimbi presenti: Massimo Catalini, Dario Catani, Matteo Dini, Filippo Mariani, Francesco Bechelli, Alessio Lunardi, Tommaso Fanani, Diego Pellicci, Gianmarco Da Prato, Nizar Martinelli, Samuele Lazzurri, Francesco Onesti.

Dino Dini ha ringraziato pubblicamente la società Coreglia per l’ospitalità (il pranzo è stato offerto ai bimbi) e la bella organizzazione dell’evento, e i genitori dei propri calciatori che, nonostante il giorno festivo, non hanno fatto mancare la propria presenza.