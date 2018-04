Sport



Malatesta decide il derby con una doppietta: a 90’ dalla fine Diavoli in lotta per i play-off

domenica, 29 aprile 2018, 21:13

di michele masotti

0-2

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Cecchini, Pennucci, Pioli, Byaze (70’ Benlaidi), Catalini, Alfredini, Francesco Satti e Friz A disposizione: Vanni, Landi, Angelini e Fontana Allenatore: Alessandro Davini

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Cassettai, Billi, Tonelli, Angelini, Bonini (80’ Bertoncini), Malatesta, Stafa (60’ Pellegrinotti), Berti e Morelli (80’ Crudeli) A disposizione: Ferri, Diego Orsi, Magazzini e Poli Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Rosini di Livorno

Marcatore: 43’ e 52’ Malatesta

Note: Ammoniti Bonini, Malatesta, Billi, Angelini e Catalini.

Il derby garfagnino della penultima giornata del torneo di Prima Categoria sorride ai Diavoli Neri Gorfigliano, corsari al “Nardini” di Castelnuovo e salvi con una giornata di anticipo. Di contro si complica la situazione del River Pieve, che a 90’ dalla fine rimane a +1 dai play-out, non il traguardo previsto ad inizio stagione, e domenica prossima si giocherà tutto in casa della capolista Unione Pontigiana. Per la squadra di Zuddas, uno dei grandi ex del pomeriggio, è ancora aperto il discorso play-off, il Ponte a Moriano ha un solo punto di vantaggio. Soddisfazione in casa Diavoli Neri per avere anche stabilito il record di punti, 43, per questa società in tale campionato.

River e Diavoli scendono in campo allo “specchio”, con un 4-3-3. Tra i locali, privi di Luca Satti, Davini opta per il tridente Byaze-Alfredini-Francesco Satti, con a centrocampo Cecchini in versione regista. La formazione di Gorfigliano rilancia dal primo minuto Stafa e Billi, al rientro dopo la giornata di squalifica. Il classe 1998 completa il reparto offensivo con Morelli e Malatesta.

Nel primo tempo è il River a partire con il piede sull’acceleratore. Al 8’ Carvajal respinge con i piedi il tiro ravvicinato di Alfredini. Match molto bello e di grande impatto agonismo, come tutti i derby che si rispettano. La reazione degli ospiti consiste in una rapida combinazione tra Morelli e Malatesta con il tiro di quest’ultimo che sfiora il palo alla sinistra di Micchi, uno dei quattro ex Diavoli tra le fila dei locali. Morelli, Billi e mister Zuddas sono, invece, i tre ex River dall’altra parte. Lo 0-0 dura fino al 43’ quando capitan Malatesta trasforma con uno splendido esterno destro una punizione dal limite dell’area concesso per un fallo con il braccio di Pioli. Il centravanti ospite concede il bis, salendo così a quota 16 nella graduatoria dei marcatori. Corre il 52’ quando il cross di Berti pesca in area Malatesta, bravo nel stoppare la sfera e a girarla in porta. Sotto di due reti mister Davini si gioca la “carta” Benlaidi che ha subito una bella palla gol sul cross di Francesco Satti; il tiro del neo entrato sorvola la traversa. Il numero dieci dei locali è l’ultimo ad arrendersi, provando fino al triplice fischio finale ad impensierire la difesa ospite che si dimostra insuperabile.

Nella trentesima giornata di campionato River Pieve e Diavoli Neri Gorfigliano potrebbero essere gli arbitri nella lotta per il primo posto. I “millionarios” della Media Valle dovranno fare punti in casa della capolista Unione Pontigiana, mentre i ragazzi di Zuddas, ancora in corsa per i play-off, riceveranno l’unica inseguitrice dei pistoiese, ovvero il Pieve Fosciana.