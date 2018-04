Sport



Pareggio avaro di emozioni tra GhiviBorgo e Ligorna

domenica, 22 aprile 2018, 17:27

di michele masotti

0-0

GhivizzanoBorgo: Citti, Lecceti, Bassano, Michelotti (65’ Gemignani), Giordani, Diana, Micchi (52’ Marcellusi), Chelini (59’ Brizzi), Di Paola, Masini (75’ Frati) e Rubechini A disposizione: Signorini, Coselli, Riccioli, Cesca e Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Ligorna: Viola, Gilardi (89’ Clematis), Cavallone (79’ Pasciuti), Cioce, Gallotti, Masella, Zunino, Panepinto (68’ Serinelli), Chiarabini, Miello (56’ Oneto) e Valenti A disposizione: Fenderico, Capotos, Dell’Osso, Lembo e Vassallo Allenatore: Luca Monteforte

Arbitro: Stefano Milone di Taurinova (Assistenti D’Ambrosio di Torre Annunziata e Sepe di Frattamaggiore)

Note: Espulso mister Venturi per proteste. Ammonito Micchi. Calci d’angolo 4-6. Minuti di recupero 0’ e 6’

In un clima da ultimo giorno di scuola, mancano ancora due giornate alla fine del torneo ma GhiviBorgo e Ligorna non hanno più nulla da chiedere, matura il primo pareggio a reti bianche tra le mura amiche per i “colchoneros” della Media Valle. I tanti cambiamenti nei rispettivi undici titolari, compiuti per gratificare anche chi non aveva disputato molte partite, le motivazioni non proprio al massimo e l’elevata temperatura hanno prodotto questi 96’ minuti poveri di occasioni da rete. Nel frattempo i dirigenti del GhiviBorgo stanno già tracciando le linee guida per la stagione 2018-2019 che vedrà, per il quarto anno di fila, il sodalizio biancorosso prendere parte alla Serie D.

Archiviata la pratica salvezza, domenica scorsa è arrivato anche il crisma dell’ufficialità, Venturi concede spazio a quelli elementi della rosa che fino ad ora ne avevano trovato poco. Debutto in maglia biancorossa per l’ex portiere del Pontedera Citti, Michelotti viene preferito a Gemignani così come torna titolare anche il giovane Micchi, partner offensivo di capitan Di Paola. Sempre indisponibile il difensore centrale Barretta che deve scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica. Anche gli ospiti, anch’essi già salvi, decidono di spazio alle seconde linee nel 4-3-3 messo in piedi da Monteforte. Fermato dal giudice sportivo Moresco, il Ligorna cambia ben sei uomini rispetto al turno precedente. Zunino, Valenti e l’ex Lucchese Chiarabini sono i punti fermi dei liguri.

Il gran caldo, mitigato da un leggero vento, e l’assoluta tranquillità di classifica delle due contendenti facilita lo sviluppo di un primo tempo senza particolari sussulti. Bisogna attendere il minuto numero trentaquattro per la prima e unica palla gol della frazione iniziale. Traversone dalla sinistra di Masella per il colpo di testa di Chiarabini che finisce sul palo. Anche nella ripresa il copione della gara non conosce degli stravolgimenti nella sceneggiatura. Dopo una serie di cambi, nel GhiviBorgo dentro Marcellusi e Brizzi per Micchi e Marcellusi, i padroni di casa costruiscono una ghiotta chance. Di Paola sfonda sulla corsia mancina, pallone sul secondo palo dove Masini manca di poco l’impatto vincente con la sfera. Nemmeno questa occasione rivitalizza la contesa che si trascina, con in mezzo la consueta girandola di sostituzioni, fino al 87’ quando è decisivo il salvataggio sulla linea di Gallotti sulla dirompente percussione di Rubechini. Nei secondi minuti di recupero concessi da Milone, severo nell’espulsione, non succede più nulla e per il Ghivizzano fanno 13 pareggi in campionato.

Nel prossimo turno i biancorossi proveranno ad essere i “guastafeste” della matricola e capolista Albissola, reduce da otto vittorie di fila e che sta per centrare una storica promozione in C.