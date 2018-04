Sport



Pari interno per i Diavoli Neri che vedono ancora più vicina la salvezza

domenica, 22 aprile 2018, 19:20

di michele masotti



0-0

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Cassettai, Magazzini (65’ Angelini), Tonelli, Diego Orsi, Bonini (65’ Crudeli), Malatesta, Pellegrinotti, Berti e Morelli A disposizione: Ivano Orsi, Poli, Bertoncini e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Giovanile Sextum: Fall, Benincasa, Sireno, Vincenti, Raffalli, Ghelardoni, Cantini, Spinelli, Ciardelli, Pacifico e Bucci A disposizione: Nelli, Susini, Giorgi, Hajji, Santoni, Betti e Pignotti Allenatore: Fabio Bargigli (in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Festa di Carrara

Il penultimo impegno casalingo dei Diavoli Neri Gorfigliano termina con uno 0-0, colto contro la Giovanile Sextum Bientina, che avvicina sì ulteriormente i locali alla salvezza diretta, obiettivo di questa stagione di ritorno in Prima Categoria, ma che lascia, al tempo stesso, un pizzico di rammarico per avere mancato un successo che avrebbe consentito a Malatesta e compagni di guadagnare qualche altra posizione in classifica e di balzare, complici i risultati maturati sugli altri campi, al quinto posto. Gli ospiti, per quanto visto in campo, non hanno “rubato” nulla; anzi, è stato proprio il team pisano ad andare vicino al gol che sarebbe valso i tre punti nel secondo tempo. Pareggio che serve a poco per una Giovanile Sextum che rimane al terzultimo posto in coabitazione con il Romagnano. Negli ultimi 180’ proveranno a scongiurare il rischio forbice e, se possibile, recuperare un’altra posizione ai danni del Don Bosco Fossone.

Per il primo match point-salvezza a sua disposizione Zuddas deve rinunciare agli squalificati Billi e Stafa. L’esperto difensore centrale viene sostituito dal rientrante Della Croce, con il conseguente spostamento di Diego Orsi al centro della difesa, mentre il posto del classe 1998 viene preso da Morelli. Anche gli ospiti devono fare meno di due squalificati, Orsini e Cyrbja. Gara che non è stato molto spettacolare. Le due più importanti chance capitano ai Diavoli Neri e sempre sui piedi di Pellegrinotti. Nel primo caso l’attaccante locale si gira bene trovando sulla sua strada la risposta da applausi di Fall, mentre pecca di incisività quando colpisce male, da posizione favorevole, la punizione ben calciata da Morelli. La formazione di Bientina non è mai stata pericolosa nei primi quarantacinque minuti.

Tutto il contrario di quanto avviene nella ripresa con una Giovanile apparsa decisamente più propositiva. Al 56’ Bucci si presenta a tu per tu con Carvajal facendosi ipnotizzare dal portiere locale. Pochi minuti più tardi una potente conclusione di Sireno va a sbattere sulla traversa. La pressione degli ospiti, ai quali il pareggio serve veramente a poco vista l’attuale situazione di classifica, aumenta e al 80’ è Ghelardoni con un colpo di testa a sfiorare il bersaglio. Gli inserimenti di Crudeli e Angelini, fuori Bonini e Magazzini, non ravvivano la manovra dei padroni di casa che devono quindi accontentarsi di un pareggio, il settimo stagionale, che li mantiene a +4 sulla zona play-out e -1 dai play-off, da stasera comunque con una semifinale a rischio visto il vantaggio di dieci punti che ha il tandem di testa sul Marginone, quinta della classe.

Nella penultima giornata i Diavoli Neri saranno di scena al “Nardini” di Castelnuovo per l’atteso derby contro il River Pieve, match che mette a confronto un significativo numero di ex, primi tra tutti i due tecnici Zuddas e Davini.