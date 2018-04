Sport



Passo falso interno dei Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 8 aprile 2018, 19:55

di michele masotti



1-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Nicodemi, Della Croce, Diego Orsi (69’ Cassettai), Billi, Tonelli, Angelini (68’ Pellegrinotti), Stafa, Malatesta, Bonini, Crudeli (55’ Berti) e Morelli A disposizione: Ferri, Ivano Orsi, Magazzini e Poli Allenatore: Gabriele Zuddas

Acquacalda S. Pietro a Vico: Menichetti, Chiocchetti (58’ Curumi), Degl’Innocenti, Marchetti, Nexha, Farnesi, Venturini (78’ Matteucci), Bottari, Elia Ridolfi, Amidei (85’ Picchi), Alessio Ridolfi A disposizione: Banchi, Doroni, Pellegrini e Petroni Allenatore: Mario Meschi

Arbitro: Gallà di Pistoia

Marcatori: 45’ Malatesta, 62’ Alessio Ridolfi e 64’ Ridolfi

Pesante sconfitta interna per i Diavoli Neri Gorfigliano, raggiunti e superati nel giro di due da un’Acquacalda S. Pietro a Vico che rilancia le proprie quotazioni nella corsa salvezza. Lotta per evitare i play-out nella quale sono stati risucchiati, complice anche la sonante vittoria del Capezzano, anche i ragazzi di mister Zuddas che da stasera sono a +2 dalla quintultima piazza.

Nel consueto 4-3-3 Zuddas sceglie in marcatura Billi e Tonelli, mentre a centrocampo punta sulla qualità nel palleggio di Angelini e Crudeli. Per quanto riguarda il reparto offensivo, a partire dalla panchina è Pellegrinotti. Ordinato 4-4-2, invece, quello messo in campo dall’Acquacalda a caccia di un successo esterno che manca da troppo tempo. Meschi in attacco punta sui due Ridolfi, inserendo sulla corsie esterni di centrocampo Bottari e Amidei.

Sono gli ospiti a partire meglio e a costruire già una nitida palla gol dopo soli 3’. Gran passaggio filtrante di Amidei, arrivato a dicembre dal Corsagna, per Elia Ridolfi che spedisce il pallone di poco a lato. Dieci minuti più tardi l’occasione buona è per Morelli che, servito dalla sponda di Malatesta, si trova davanti all’ex Menichetti ma si attarda nel calciare venendo così anticipato da un difensore. Sul finire del primo tempo, comunque, i Diavoli Neri rompono l’equilibrio nel punteggio con una pregevole azione sull’asse Morelli-Malatesta e finalizzata con un colpo di testa dal capitano garfagnino, giunto al 14° centro in campionato. Nella seconda frazione i padroni di casa sembrano essere in controllo della gara, gestendo bene il pallone fino al minuto numero sessantadue. Azione convulsa in area locale, il neo entrato Curumi salta Tonelli, rimasto frastornato per un colpo subito alla testa, ed effettua un cross teso che l’opportunista Alessio Ridolfi tramuta in gol. Passano centoventi secondi e l’Acquacalda colpisce nuovamente con Elisa Ridolfi, il più lesto di tutti a sfruttare alla perfezione un’avventata uscita del rientrante Nicodemi. Per tentare l’assalto finale alla porta lucchese mister Zuddas si gioca la carta Pellegrinotti, aumentando il potenziale offensivo dei suoi. A dieci minuti dal termine Menichetti è superlativo nell’alzare una punizione di capitan Malatesta che pareva destinata a terminare all’incrocio dei pali.

Finisce quindi con la vittoria della squadra di Meschi che rimescola nuovamente le carte per quanto concerne la lotta per evitare i play-out coinvolgendo, di fatto, molte compagini fatta eccezione per le prime sei e il Fornoli, non ancora retrocesso aritmeticamente. Domenica i Diavoli Neri cercheranno di rialzarsi nella trasferta di Fossone al cospetto della Don Bosco, quartultima forza del torneo con 29 punti. Impegno interno, invece, per l’Acquacalda S. Pietro a Vico dovrà vedersela contro l’Unione Pontigiana, una delle tre squadre rimaste in corsa per la vittoria del campionato.