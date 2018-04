Sport



Pieve Fosciana sconfitto nello scontro diretto e agguantato in testa dal Pontigiana

domenica, 22 aprile 2018, 20:15

di michele masotti

1-0

Unione Pontigiana: Fiaschi, Panelli, Scaffai, Chiavacci, Pasquini, Avanzati, Michetti, Brachini, Forcieri (78’ Foglia), Matteo Sorini (91’ Luppi) e Bartolini A disposizione: Massimo Sorini, Mugnetti, Toto, Bottaini e Lera Allenatore: Bendinelli

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci (66’ Corrado Dini), Lorenzo Bacci, Giuntini, Biagioni, Lucchesi, Barsanti (66’ Gheri), Giusti, Tognarelli (46’ Biggi) e Piacentini A disposizione: Damiano Dini, Angelini, Sarti e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Bouabid di Prato

Marcatore: 53’ Forcieri su rigore

Note: Espulso al 91’ Scaffai per proteste. Ammoniti Giusti e Lorenzo Bacci

Un calcio di rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Forcieri decide la sfida al vertice tra Unione Pontigiana e Pieve Fosciana, con il conseguente ricongiungimento delle due battistrada in vetta alla classifica. Tutto da rifare per i ragazzi di Fiori, appaiati a 51 punti dagli avversari di giornata. A 180’ dalla fine della stagione regolare, con sullo sfondo l’ipotesi di uno spareggio, il calendario prevede due ostacoli impegnativi per entrambe. Capitan Biagioni e compagni affronteranno in casa il Ponte a Moriano, che conserva ancora qualche speranza di play-off, per poi chiudere nel derby di Gorfigliano, mentre la compagine di Bendinelli sarà ospitata dal Serricciolo, in crisi nelle ultime settimane ma lontano solo un punto dal quinto posto, e all’ultima giornata riceverà la visita del River Pieve. Nulla è ancora perduto per il Pieve Fosciana.

Venendo al match odierno, disputatosi su un terreno di gioco piccolo e stretto che non ha di certo avvantaggiato la manovra palla a terra, gli ospiti si sono visti negare più volte il gol, che avrebbe chiuso il discorso campionato, dalla giornata di grazia di Fiaschi. I locali, privi da diversi mesi a questa parte del loro bomber principe Cortesi, si schierano con un classico 4-4-2, a cui risponde mister Fiori mandando in campo la formazione che aveva travolto sette giorni fa il Serricciolo. Pronti e via e Fiaschi diventa subito protagonista deviando in corner una stupenda conclusione dal limite dell’area scoccata da Lucchesi. Al 10’ Regoli non si fa sorprendere dalla girata ravvicinata di Forcieri. Quindici minuti più tardi ci prova ancora l’ispirato Lucchesi con un rasoterra che termina di poco a lato.

Nell’intervallo Fiori decide di giocarsi la carta Biggi, retrocedendo nei tre di centrocampo Giusti. Scocca il minuto 52’ quando avviene l’episodio determinante. Il direttore di gara sanziona con la massima punizione il contatto tra Forcieri e Biagioni. Dal dischetto lo stesso centravanti pistoiese è glaciale nello spiazzare Regoli. La contromossa di Fiori è l’inserimento degli attaccanti Gheri e Corrado Dini che rendono a trazione anteriore la formazione ospite. Al 68’ Fiaschi fa buona guardia sull’iniziativa di Biggi. La gara si trasforma in un assedio alla porta del numero pistoiese, con i locali che cercano in tutte le maniere, sfociando anche nell’ostruzionismo, di spezzettare il ritmo. Al 75’ la rovesciata di Corrado Dini viene salvata sulla linea di Avanzati.

Nel maxi recupero, ben sei concessi da Bouabid, ci sono da segnalare l’espulsione per proteste di Scaffai e l’ultima conclusione di Piacentini.

Domenica prossima, come detto, il Pieve Fosciana ospiterà il Ponte a Moriano; trasferta massese per il Pontigiana che se le vedrà al cospetto del Serricciolo.