Poker del Fornaci alla Virtus Robur Castelnuovo

domenica, 15 aprile 2018, 08:53

Domenica 8 aprile a Ponte a Moriano, per il Trail ZeroNovecento, ottime prestazioni per gli atleti del Gruppo Marciatori Barga. Il Gruppo era presente con cinque dei suoi atleti che si sono comportati in modo eccellente raccogliendo ottimi piazzamenti

domenica, 15 aprile 2018, 08:51

Anche la seconda gara stagionale del giovane lucchese con la Fiesta di Balbosca, gommata Hankook ha sortito un risultato importante sia sotto l'aspetto sportivo che, soprattutto, tecnico. Adesso é quinto nella generale di Campionato, secondo in quella tricolore "asfalto"

domenica, 15 aprile 2018, 08:50

Paolo Andreucci e Anna Andreussi concedono il bis nella seconda prova del campionato italiano Rally e dopo il Ciocco, si aggiudicano la 65° edizione del Rally di Sanremo, storica competizione del C.I.R.

sabato, 14 aprile 2018, 17:21

Come da pronostico, il Vagli batte il Coreglia 4-0 (grazie alle due reti di Chiriacó e a quelle di Rossi e Mori) nella sfida odierna, valida per la 25^ e penultima giornata di terza categoria girone B, aggiudicandosi il primo posto in tale campionato con un margine di vantaggio di...

venerdì, 13 aprile 2018, 18:26

Dopo quasi un mese di inattività, il Castelnuovo torna a giocare in campionato: restano da disputare due giornate. Domenica 15 aprile gialloblu di scena sul campo del San Miniato, ultimo turno il 22 aprile al Nardini contro il Castelfiorentino

giovedì, 12 aprile 2018, 11:38

In vista del play-off per la promozione nel World Group della Federation Cup, in programma a Genova sabato 21 e domenica 22 aprile, sono arrivate le convocazioni del capitano dell’Italia Tathiana Garbin che ha inserito nella lista delle quattro azzurre anche Jasmine Paolini e Jessica Pieri, tenniste originarie di Bagni...