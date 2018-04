Sport



Pontecosi, una vittoria di cuore che avvicina la salvezza matematica

domenica, 22 aprile 2018, 19:04

di lorenzo fiori

3-1

Pontecosi: Michele Martini Adami, Gennaro (57’ Bonini), Bartolomei, Cavani, Canelli, Diego Marigliani, Lunardi, Pozzi, Lorenzo Marigliani, Riccardo Martini Adami e Luti (72’ Bravi) A disposizione: Guidetti, Salotti, Giacomo Romei e Filippo Romei Allenatori: De Luca (poiché Fontanini squalificato)

Barga: Giannotti, Simoncini, Petruzzi (58’ Giusti), Gavazzi, Poletti, Di Lorenzo, Nardini (68’ Iacopi), Mutigli, Balducci (59’ Naji), Ghafouri e Reti A disposizione: Togneri, Mammini, Ginestrelli e Agostini Allenatore: Stefano Marchi

Arbitro: Bouabid di Lucca

Marcatori: 15’ Lorenzo Marigliani su rigore, 31’ e 50’ Riccardo Martini Adami e 36’ Ghafouri

Note: Ammoniti Gavazzi, Giannotti, Mutigli, Di Lorenzo, Gennaro, Lorenzo Marigliani e Diego Marigliani. Calci d’angolo 5-2. Minuti di recupero 2’ e 4’

Nella delicata partita in chiave salvezza il Pontecosi supera per 3-1 il Barga e pone una serie ipoteca sulla permanenza in Seconda Categoria senza passare dai play-out. A 180’ i gialloblù si portano a +5 su La Cella, ultima compagine che ad oggi sarebbe costretta a ricorrere agli spareggi. Situazione opposta in casa barghigiana: la terza sconfitta di fila fa lievitare ad un +4 il ritardo sul San Filippo. Con sole due gare da disputare diventa difficile sperare nella salvezza diretta, ma i ragazzi di Marchi dovranno tenere alta la concentrazione per chiudere perlomeno al quintultimo posto, piazzamento che consentirebbe loro di giocare in casa il play-out.

Dal punto di vista tattico De Luca e Fontanini confermano il consueto 4-3-3 sebbene siano privi di Valdrighi e degli squalificati Bertucci e Giannotti. Pozzi, uno degli ex di questa sfida, viene schierato come difensore centrale in coppia con Diego Marigliani. In attacco Canelli è supportato dalle ali Lunardi e Riccardo Martini Adami. Il Barga, che deve fare a meno di Wurach, arriva al “Don Muccini” per alimentare le proprie speranze di salvezza diretta. Marchi si affida al centravanti Balducci, capocannoniere del torneo con 18 reti, unico terminale offensivo del 4-3-2-1 disegnato dal tecnico ospite. Alle spalle del classe 1997 agiscono Poletti e Ghafouri. La partita, nonostante l’importanza della posta in palio, si rivela godibile sino dalle prime battute. Al 8’ Michele Martini Adami fa buona guardia sulla deviazione ravvicinata di Simoncini. Passano cinque minuti e il direttore di gara comanda un rigore a favore dei locali per il tocco con il braccio di Gavazzi sulla conclusione di Luti. Si incarica della trasformazione Lorenzo Marigliani che batte Gianotti, altro ex del match. Il Barga alza il proprio baricentro, rendendosi soltanto pericoloso su vari calci piazzati. Così i ragazzi di De Luca, dopo un debole tiro di Cavani, raddoppiano grazie alla bella punizione calciata da Riccardo Martini Adami. Al 34’ ci vuole un grande intervento di Giannotti per negare il terzo gol a Canelli. Sempre su un calcio piazzato arriva la rete di Ghaforuri, che permette agli ospiti di dimezzare il passivo.

Nel secondo tempo inizia decisamente meglio il Pontecosi che cala il tris ancora con Riccardo Martini Adami. Buona parte del merito per la doppietta personale del classe 1992 va al delizioso assist sfornato da Canelli. De Luca manda in campo Bonini, facendo arretrare Lunardi sulla linea dei difensori. Il Barga aumenta l’intensità del proprio pressing non riuscendo però a creare, complice anche la sostituzione di Balducci, significative palle gol ad eccezione della conclusione dalla distanza di capitan Di Lorenzo. È il Pontecosi, invece, a sfiorare più una nuova segnatura con Lunardi che ci prova di testa e con Bonini che davanti al numero uno barghigiano non trova la via della rete.

Domenica prossima il Pontecosi farà visita al pericolante Lucca Calcio, mentre il Barga riceverà al “Moscardini” il Molazzana, quarta forza del campionato.