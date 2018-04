Sport



Pugilistica Lucchese, Simone Pardini campione toscano Light Boxe

lunedì, 30 aprile 2018, 11:49

Sabato pomeriggio 28 Aprile presso il centro sportivo Anchetta in Via Aretina a Fiesole il pugile junior Lorenzo Garofano è tornato sul ring per affrontare il pugile della Boxe Mugello Gabriele Falaschi per la categoria di peso dei 60 kg . L’incontro è stato equilibrato e Garofano ha iniziato molto bene aggiudicandosi la prima ripresa , nella seconda Falaschi indietro nel punteggio ha alzato il ritmo e la lotta si è fatta piu serrata fino ad arrivare alla terza in perfetto equilibrio , Falaschi attaccava e Garofano rispondeva ma non sempre con precisione e lucidità e giustamente la vittoria premiava il pugile Falaschi .

Domenica 29 all’Argentario si è concluso il Campionato Toscano di Light Boxe ’18 , la Pugilistica Lucchese anche in questo settore dedicato al pugilato senza contatto pieno ha già avuto notevoli risultati ed anche in questa stagione Simone Pardini di Borgo a Mozzano ( si allena con Massimo Giuliano presso la sede distaccata del Palazzetto del Borgo ) ha conseguito il titolo di Campione Toscano Senior ( 18 / 35 anni ) kg 55/65 e parteciperà alla finale nazionale .La squadra della Lucchese seguita da Giuliano era composta Simone Pardini , da Matteo Danesi ( Junior 55 Kg ) che ha pareggiato cosi come Debora Lombardi ( senior donne 55 kg ) , vince Elisa Giannotti ( senior donne 55/65 kg ) cosi come Donovan Bertoncini ( Master 55/65 kg ) , pari per Alessandro Tomei ( senior 75/85 kg ) mentre perdono Lorenzo Tintori , Lorenzo Corneli e Lorenzo Garibaldi che vede sfumare il titolo regionale .

Prossimi impegni per la Pugilistica Lucchese saranno il 4° Criterium regionale giovanile di Pugilato domenica prossima 6 Maggio a Livorno , nel pomeriggio saliranno invece sul ring Lorenzo Frugoli , Lorenzo Garofano e Buhs Chinedu in un inedita sfida pugili livornesi contro avversari della toscana .