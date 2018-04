Sport



Punto sui dilettanti: Castelnuovo salvo, al via i play-off di Terza Categoria

mercoledì, 25 aprile 2018, 16:14

di michele masotti

La salvezza diretta del Castelnuovo, l’aggancio subito dal Pieve Fosciana in testa alla classifica della Prima Categoria e la definizione delle semifinali play-off del girone B di Terza Categoria sono i verdetti emessi nello scorso fine settimana calcistico. Ricordiamo che nei tornei di D, Prima e Seconda Categoria mancano due turni alla fine delle rispettive stagioni regolari.

In Serie D il GhivizzanoBorgo, reduce dalla matematica salvezza ottenuta nel turno precedente, non va oltre lo 0-0 contro i genovesi del Ligorna, altra compagine che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Il pari a reti bianche, il primo per i ragazzi di Venturi nelle partite interne, è il logico esito finale di 90’ poveri di emozioni e giocato su dei ritmi piuttosto bassi. La dirigenza dei “colchoneros” della Media Valle si è già messa al lavoro per progettare la stagione ventura, nella quale il GhiviBorgo proverà ad alzare ulteriormente l’asticella. Nella penultima giornata di campionato Di Paola e compagni proveranno a recitare il ruolo di “guastafeste” in casa della capolista Albissola, peraltro sconfitta nel match di andata a Bagni di Lucca.

In Eccellenza i gol di Nardi e Gori, i due attaccanti principi dei gialloblù, consentono al Castelnuovo di liquidare per 2-0 il Castelfiorentino e di potere celebrare la permanenza in categoria senza dover passare dai play-out. Risultato che chiude bene una stagione resa complicata da difficoltà di vario genere. Tazzioli, dunque, ha centrato l’obiettivo che gli era stato chiesto dai dirigenti garfagnini al momento del suo ingaggio. Adesso il club del capoluogo garfagnino dovrà programmare il campionato venturo, ripartendo dalla nuova coppia di presidenti Becarelli-Lenzi che hanno sostituito Andrea Baiocchi.

Passando alla Prima Categoria, tutto da rifare per il Pieve Fosciana. I biancorossi perdono lo scontro diretto di Ponte Buggianese a causa di un dubbio calcio di rigore, venendo così raggiunti in vetta alla graduatoria con 51 punti proprio dall’Unione Pontigiana. A 180’ dal termine si fa strada l’ipotesi di uno spareggio. Pesante blitz esterno del River Pieve. I “millionarios” della Garfagnana si impongono 2-1, reti di Cecchini e Alfredini, a Serricciolo compiendo un passo decisivo verso la salvezza diretta. Medesimo traguardo che sta per essere colto dai Diavoli Neri Gorfigliano, avanti di un punto rispetto alla formazione di Davini, per effetto dello 0-0 interno contro la Giovanile Sextum. Il già retrocesso Fornoli viene sconfitto per 3-0 al “Don Giampaoli” dal Tirrenia.

In Seconda Categoria, nel turno che sancisce la promozione dell’Orentano, il Molazzana solidifica il suo quarto posto con il pareggio, 1-1, contro la Montagnan Pistoiese. Stesso risultato, sempre tra le mura amiche, per la Virtus Piazza al cospetto del forte Atletico Lucca. Pari che, però, allontana dai play-off i ragazzi di Rossi. Nel derby di giornata, il Pontecosi regola 3-1 il Barga, fermo alla quartultima piazza, e centra la salvezza diretta. Per i gialloblù da segnalare la doppietta di Riccardo Martini Adami e il rigore di Lorenzo Marigliani mentre i ragazzi di Marchi avevano momentaneamente accorciato le distanze con Ghafouri. Sconfitta indolore, alla luce della tranquilla posizione di graduatoria, per il Corsagna in quel di San Giuliano Terme.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove gli ultimi 90’ servivano per stabilire gli accoppiamenti della griglia play-off. Le reti di Abu Kheit e Bertolozzi definiscono l’1-1 nel big match tra Fornaci e Borgo a Mozzano. Pareggio che fa così chiudere i rossoblù al quarto posto e i ragazzi di Giusti al secondo. Nei play-off Taccola e compagni dovranno vincere in casa della Morianese, avvantaggiata dalla migliore posizione di classifica, mentre ai borghigiani basterà pareggiare in casa contro la Sanvitese per accedere alla finale. Formazione lucchese che ha agguantato gli spareggi promozione, non subendo la forbice dei 10 punti, grazie al 4-0 rifilato al Coreglia. Chiude il campionato con una vittoria anche il neopromosso Vagli: la formazione di Biggeri viola il terreno di gioco dell’Atletico Castiglione con la rete di Pioli. Il Gallicano ottiene un prestigioso successo sul Sacro Cuore, 4-1, per effetto delle doppiette di Martinelli e Matteo Franchi. 3-2 in rimonta per il Filecchio sulla Virtus Robur Castelnuovo: i gol di Casillo, Brucciani e Cancherini ribaltano la splendida doppietta di Sanneh.