Punto sui dilettanti: Vagli ad un passo dalla promozione, il Molazzana cala il tris

martedì, 10 aprile 2018, 21:07

di michele masotti

Messe da parte le festività pasquali sono ripartiti, fatto salvo il girone A dell’Eccellenza, i campionati dilettantistici dalla Serie D alla Terza Categoria che vede parteciparvi molte compagini della nostra zona. Siamo entrati nel rush decisivo della stagione regolare ed alcuni verdetti sono già stati emessi. Il GhiviBorgo passa in trasferta e ottiene la salvezza con quattro giornate di anticipo, mentre in Prima Categoria il Pieve Fosciana balza nuovamente in vetta alla graduatoria. Nelle altre serie si avvicina il momento del trionfo del Vagli, separato soltanto da due punti dalla passaggio matematico in Seconda Categoria.

In Serie D, come detto, il GhivizzanoBorgo archivia definitivamente la pratica relativa al permanenza nel massimo campionato nazionale per dilettanti. I biancorossi sbancano il terreno di gioco della Lavagnese per 3-1; sconfitta che è costata il posto al tecnico dei liguri Venuti. Seconda frazione davvero d’alta scuola per i ragazzi di Venturi che vanno a segno con Diana, difensore con il vizio del gol e Masini, autore di una doppietta che testimoniano ulteriormente come l’ex Ponsacco e Colligiana sia stato uno dei migliori acquisti nel mercato invernale. Domenica prossima i “colchoneros” della Media Valle, liberi da assilli di classifica, proveranno a rallentare la volata verso la C della Sanremese.

In Prima Categoria le maggiori attenzioni erano catalizzate sullo stadio “Alessio Nardini” dove era in programma il derby tra River Pieve e Pieve Fosciana. Al triplice fischio finale a sorridere sono stati i ragazzi di Fiori, capaci di imporsi grazie ad un rigore trasformato da Biggi al termine di un match molto combattuto. I biancorossi tornano al comando della classifica con 48 punti, uno in più rispetto all’Unione Pontigiana. D’altro canto il River vede ridurre ad una sola lunghezza il proprio vantaggio sulla zona play-out. Perdono qualche posizione anche i Diavoli Neri Gorfigliano, superati in casa per 2-1 dai lucchesi dell’Acquacalda S. Pietro a Vico. Grande rammarico tra i locali che avevano sbloccato il risultato con il bomber Malatesta. Soltanto la matematica non condanna ancora il fanalino di coda Fornoli, uscito k.o. dal match interno contro il Tau Calcio. Il momentaneo 1-0 era stato siglato da Favelli.

Passando alla Seconda Categoria, è negativo il bilancio di giornata dei team nostrani. Vince soltanto il Molazzana, che cristallizza il suo quarto posto liquidando per 3-0 il Corsagna. Sconfitta per la Virtus Piazza nello scontro diretto in chiave play-off in casa dell’Aquila S. Anna. I biancoazzurri non sono riusciti a mantenere il gol di vantaggio siglato da Franchi. Trasferta pisana amara per il Barga: la formazione di Marchi viene sconfitta per 3-1, rete firmata dal solito Balducci, dal pericolante La Cella e viene risucchiato nell’ingarbugliata bassa classifica. Il Pontecosi non riesce a fermare la cavalcata trionfale dell’imbattuta capolista Orentano che si impone con il risultato all’inglese, 0-2, al “Don Muccini”.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria. A due giornate dalla fine è iniziata il conto alla rovescia per la matematica vittoria del campionato da parte del Vagli che mantiene un +5 sulle due inseguitrici. I ragazzi di Biggeri vincono per 4-1 a Gallicano con le giocate di Bertogli, Ruocco e la doppietta di Gaspari. Il gol dei bianconeri porta la firma di Simonini. Con il medesimo risultato, e sempre in trasferta, il Borgo a Mozzano strapazza il San Lorenzo e si porta a +10 sulla Sanvitese, quinta forza del torneo che con questo distacco non prenderebbe parte ai play-off. Di Chiocchetti, Federico Amidei, Ferrarini e Ceccarelli i guizzi dei borghigiani. Rimane saldo al terzo posto il Fornaci, rinfrancato dalla cura Wurach e corsaro a Segromigno per 2-1 grazie ad Amidei e alla punizione dello specialista Polpetta. Bel sussulto, ma forse tardivo per partecipare agli spareggi promozione, del Filecchio che sconfigge la Sanvitese con la doppietta di capitan Passini. Pesante sconfitta casalinga del Coreglia, in rete Miccoli, per mano del Santanna dell’ex Grasseschi. Pirotecnico 3-3 tra Virtus Robur e Sacro Cuore, con la formazione barghigiana che dà l’addio ai play-off. Per i gialloblù i gol portano la firma di Camara e Hudu, doppietta per lui, ai quali hanno risposto la doppietta di Paolini e un autogol. Cade tra le mura amiche, giocando però alla pari contro la forte Morianese, l’Atletico Castiglione che si era portato in vantaggio con Diego Tagliasacchi.