Sport



Punto sui dilettanti: Virtus Piazza crede ancora nei play-off, altri 90’ di sofferenza per il Castelnuovo

martedì, 17 aprile 2018, 13:28

di michele masotti

I campionati dilettantistici stanno volgendo alla conclusione e di conseguenza arrivano anche i primi verdetti. Salvezza matematica per il GhiviBorgo, retrocessione in Seconda Categoria per il Fornoli e vittoria della Terza Categoria da parte del Vagli. Il Pieve Fosciana aumenta il proprio vantaggio, mentre in Seconda la Virtus Piazza continua nella rincorsa per un posto negli spareggi promozione.

In Serie D sconfitta “dolce” per il GhivizzanoBorgo. I “colchoneros” della Media Valle cadono di misura a Sanremo, giocando però alla pari contro una big del torneo, ma possono festeggiare la certezza aritmetica della permanenza in questa categoria per il quarto anno di fila, risultato già virtualmente raggiunto nel turno precedente con il blitz di Lavagna. Davvero ottimo il girone di ritorno disputato dai ragazzi di Venturi, sconfitti solo due volte, e autori di diverse prestazioni molto convincenti come il successo di Ponsacco. Nei restanti tre turni è probabile che il trainer pistoiese, vicino alla meritata conferma anche per la stagione 2018-2019, possa dare spazio a quelli elementi della rosa che hanno giocato di meno.

In Eccellenza il Castelnuovo, bloccato sullo 0-0 dal già salvo San Miniato, deve rinviare all’ultima giornata il discorso salvezza. Gli altri risultati prodotti dalla penultima giornata hanno visto ridurre ad una sola lunghezza il margine di vantaggio dei gialloblù sul quintultimo posto. Tale posizione, occupata dal Fucecchio, potrebbe dare ugualmente la salvezza diretta dopo l’ultima giornata poiché potrebbe scattare la forbice dei 10 punti. Per non doversi impegnare in certi calcoli, la squadra di Tazzioli dovrà ottenere contro il Castelfiorentino, salvo con un turno di anticipo, quei tre punti che vorrebbero dire permanenza nel massimo campionato dilettantistico a livello regionale.

Passando alla Prima Categoria, a 270’ dalla fine della stagione regolare il Pieve Fosciana si sbarazza per 3-0 del Serricciolo e, complice il pareggio esterno del Pontigiana a Lucca, si porta a +3 sui pistoiesi. La squadra di Fiori, in gol con Barsanti, Giuntini e Piacentini, domenica se la vedrà in trasferta proprio contro la sua immediata inseguitrice. Uscire con un risultato positivo dalla più pericolosa “trappola” prevista dal calendario avvicinerebbe i biancorossi alla promozione. Con un gol per tempo, le firme sono quelle di Magazzini e Pellegrinotti, i Diavoli Neri Gorfigliano espugnano Fossone e compiono un passo fondamentale per la salvezza diretta. 1-1 esterno, invece, per il River Pieve a Bientina. I “millionarios” della Garfagnana, in rete con Francesco Satti, cristallizzano la lunghezza di vantaggio sulle quintultime. Pareggio beffardo per il Fornoli, ormai retrocesso, che si vede raggiungere in zona cesarini dai locali del Romagnano. Per la squadra di Renucci il momentaneo 0-1 era stato realizzato da Maggi.

In Seconda Categoria il quartultimo turno è stato importante sia in zona play-off che in coda. Il Molazzana coglie un bel pareggio sul terreno di gioco dell’Atletico Lucca, compagine che dà l’addio alle speranze di insidiare ancora l’Orentano, prossimo al successo matematico di questo girone C. Gli amaranto, dal canto loro, cementificano il loro quarto posto e proveranno, in queste ultime tre gare, a conquistare quantomeno la terza piazza. Con il 3-1 interno rifilato al San Giuliano, la Virtus Piazza conferma il proprio quinto posto e continua nella rincorsa agli spareggi promozione. I ragazzi di Rossi dovranno limare di almeno un punto le 10 lunghezze di ritardo, che non permetterebbero la disputa della semifinale, nei confronti della seconda. In extremis il Pontecosi acciuffa un punto che sa tanto di salvezza. Contro la Montagna Pistoiese i gialloblù pareggiano per 2-2 con i guizzi di Martini Adami e Luti. Resta invischiato in zona play-out il Barga, sconfitto di fronte al pubblico amico dalla Sporting Calci.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove è scoccata l’ora del trionfo del Vagli. I ragazzi di Michele Biggeri liquidano, come da pronostico, per 4-0 il Coreglia e possono coì festeggiare la vittoria del campionato con un turno di anticipo. Per i padroni sono andati in rete Andrea Biggeri, Rossi e con la doppietta di Chiriacò. Mantiene il secondo posto, particolarmente prezioso poiché ad oggi consentirebbe l’accesso diretto alla finale play-off, il Borgo a Mozzano che si impone per 3-1 sul Segromigno per effetto della doppietta di Chiocchetti e del gol di bomber Fati. Settima vittoria di fila per il Fornaci, quarto in classifica, che passa per 4-1 in casa della Virtus Robur Castelnuovo. Di Manuel Iacomini, Bitep, Abu Kheit e Toni i gol dei rossoblù ai quali aveva momentaneamente risposto Hudu. Nel derby barghigiano tra Sacro Cuore e Filecchio sono i locali ad avere la meglio. Il 3-1 finale, che elimina i gialloverdi di Lemmi dalla corsa play-off, è rifinito dalle reti di Costantini, Donatelli e dell’ex Massimo Cardosi per i locali e dal gol di marca ospite siglata da capitan Passini. Trasferte lucchesi amare per Gallicano e Atletico Castiglione (in rete con Grisanti), rispettivamente sconfitte per 1-0 e 3-1 da Sanvitese e Santanna.