River Pieve corsaro a Serricciolo: succede tutto nella ripresa

domenica, 22 aprile 2018, 20:38

di michele masotti

1-2

Serricciolo: Rovere, De Masi, Menchini, Tonelli, Mazzeo (57’ Tavoni), Mastorci (91’ Vassallo), Marchionna (78’ Lisi), Ceragioli, Iardella, Sbardella e Forno A disposizione: Gerali e Lombardi Allenatore: Andrea Andreazzoli

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Cecchini, Pennucci, Pioli, Byaze, Catalini (87’ Landi), Alfredini, Francesco Satti e Friz (67’ Benlaidi) A disposizione: Cavilli, Angelini, Fontana, Luca Satti e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Leoni di Pisa

Marcatori: 48’ Cecchini, 78’ Alfredini e 91’ Sbardella su rigore

Impresa del River Pieve che espugna l’Arcinaso di Serricciolo e porta a +3 il proprio vantaggio sull’Acquacalda S. Pietro a Vico. La quarta vittoria esterna dei biancorossi riveste, quindi, un grande valore per le battute conclusive di un girone A di Prima Categoria mai così equilibrato come in questa stagione. Basti che pensare che, a 180’ dalla fine del torneo, nemmeno il Marginone, quinto con 41 punti, è ancora certo, a livello matematico, di evitare gli spareggi retrocessione.

Davini può finalmente contare su tutta la rosa a sua disposizione, con Luca Satti che torna a disposizione in panchina. Nel 4-3-3 di marca garfagnina Pennucci fa il centrale di difesa con Pioli, Cecchini fa il mediano e Friz completa il tridente offensivo con Francesco Satti e Alfredini. Tra le fila dei locali sono out per squalifica Buo e Ginocchi, rimpiazzati rispettivamente da Tonelli e Forno.

Primi quarantacinque minuti molto combattuti e che regalano solo una palla gol per parte. Al 22’ ottimo intervento di Micchi sul colpo di testa di Forno. Sempre nel gioco aereo sono i “millionarios” della Garfagnana a sfiorare il vantaggio con la deviazione di Byaze che non centra lo specchio della porta. Di ben altro spessore la ripresa che si infiamma già al 48’. Sugli sviluppi di una punizione di Pennucci, Cecchini è il più rapido di tutti nel tramutare in gol un pallone vagante a centro area. La reazione del Serricciolo non si fa attendere e ci vuole ancora un super Micchi per negare il pareggio al capocannoniere del torneo Iardella. Passato il pericolo, Pioli e compagni sono in controllo delle operazioni e trovano il raddoppio a dodici dal termine. Travolgente galoppata sulla destra di Francesco Satti che consegna un preciso pallone per Alfredini che non si fa pregare e insacca. In pieno recupero i locali accorciano le distanze con il penalty, concesso per un mani di Francesco Satti, realizzato da Sbardella ma è ormai troppo tardi per le velleità di rimonta della formazione di Andreazzoli.

Domenica prossima il River riceverà tra le mura amiche i Diavoli Neri Gorfigliano: nuovo impegno interno anche per i gialloblù massesi che dovranno imporsi contro l’Unione Pontigiana per sperare ancora nei play-off.