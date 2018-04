Sport



Sconfitta interna per il Pieve Fosciana che scivola a -1 dalla capolista Pontigiana

domenica, 29 aprile 2018, 19:20

di michele masotti

1-3

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Lorenzo Bacci, Tognarelli, Giuntini (33’ Biggi), Biagioni, Lucchesi, Barsanti (33’ Corrado Dini), Gheri (81’ Lenzi), Giusti e Piacentini A disposizione: Damiano Dini, Sarti, Federico Bacci e Angelini Allenatore: Francesco Fiori

Ponte a Moriano: Nicola Papeschi, Bini, Lorenzo Pardini, Tornaboni, Landi, Del Frate, Quilici (75’ Sillah), Michelotti, Haoudi (85’ Berrettini), Tarantino (75’ Colazo) e Moriconi (46’ Nicholas Pardini) A disposizione: Cobbinah, Ghilardi e Papeschi Allenatore: Manuel Lencioni

Arbitro: Cagelli di Livorno

Marcatori: 18’ Moriconi, 22’ Tarantino, 73’ Nicholas Pardini e 84’ Corrado Dini

Note: Ammoniti Tornaboni, Giuntini, Biagioni, Lucchesi e Corrado Dini. Calci d’angolo 4-2. Minuti di recupero 5’ e 5’.

La seconda sconfitta di fila costa il primato al Pieve Fosciana, uscito battuto dal confronto casalingo contro un Ponte a Moriano in grande spolvero. Ad una giornata dal termine i biancorossi hanno un punto di ritardo dall’Unione Pontigiana che non è andata oltre lo 0-0 a Serricciolo. Il match point passa, dunque, ai pistoiesi anche se Biagioni e compagni non è detta l’ultima visto che la formazione di Ponte Buggianese ospiterà un River Pieve alla caccia dei punti salvezza. Partita conclusiva che, calendario alla mano, sarà difficile anche per il Pieve Fosciana, priva dello squalificato Biagioni, visto che farà visita ai Diavoli Neri Gorfigliano. Comunque vada a finire il torneo, niente cancellerà l’ottima stagione della formazione garfagnina, arrivata anche fino alle semifinali di Coppa Toscana. Il successo degli ospiti, particolarmente brillanti nei primi 45’, è meritato. La regia di Del Frate, la rapidità e la tecnica di Haoudi e Tarantino, uno che fa la differenza in questa serie, ha fatto pendere la bilancia dalle parte degli ospiti. Sfortunati i locali ad essere puniti, nel corso della ripresa, nel loro momento migliore dal gran gol del subentrato Nicholas Pardini. Fiori accantona il consueto 3-5-2 e rispolvera il 4-3-1-2, identico modulo del Ponte, con Giusti che si muove alle spalle di Gheri-Piacentini. In difesa Lorenzo Bacci viene dirottato sulla sinistra. Gli ospiti, dal canto loro, devono fare a meno dello squalificato Angeli, sostituito da Lorenzo Pardini, e puntano sulle invenzioni di Tarantino che dà pochi punti di riferimento alla difesa locale.

Primo tempo che vede il pallino del gioco nelle mani dei bianconeri, con il Pieve Fosciana che forse viene condizionato dall’importanza della posta in palio. Al 7’ fondamentale chiusura difensiva di Lorenzo Bacci che anticipa il colpo di testa sotto porta di Haoudi. Undici minuti più tardi un punizione dalla destra di Tarantino, delicato sinistro a rientrare, viene deviata in rete dalla capocciata di Moriconi. Al minuto numero ventidue il capitano lucchese, ex Crotone, Empoli e Juve Stabia tra le altre, firma il raddoppio con uno splendido sinistro a giro sul quale Regoli non può fare nulla. Sotto di due reti Fiori si gioca il tutto per tutto inserendo Corrado Dini e Biggi. Sostituzioni che vivacizzano la manovra offensiva dei locali che vanno vicini a dimezzare lo svantaggio con un diagonale dello stesso Biggi. Al tempo stesso, si aprono spazi per il contropiede del Ponte a Moriano che al 45’ si divora il terzo gol con Tarantino.

Il secondo tempo si apre con il Pieve Fosciana all’assalto della porta difesa da Nicola Papeschi. Al 50’ Piacentini manca per un soffio il colpo di testa sul traversone di Biggi. Scena che si ripete sette giri di orologio dopo con Gheri che arriva leggermente in ritardo su un cross basso. Al minuto numero cinquantotto furibonda mischia in area bianconera con Giusti prima e Lorenz Bacci che non trovano lo spiraglio vincente. La pressione dei locali si fa incessante e ci vuole una grande parata ravvicinata di Papeschi per negare il gol a Biggi. Scampato il pericolo, con cinismo il Ponte a Moriano chiude il match con il grande sinistro al volo del giovane Nicholas Pardini.

L’ulteriore forcing finale dei biancorossi produce il gol di Corrado Dini che rende meno pesante il passivo.

Nell’ultima partita di stagione regolare la squadra di Fiori sarà di scena a Gorfigliano, in casa dei Diavoli Neri che sono in corsa per agganciare quel quinto posto distante solo un punto. Saranno 90’ infuocati, considerando che si tratta di un derby garfagnino. Impegno casalingo per il Ponte a Moriano che cercherà di blindare i play-off contro la pericolante Giovanile Sextum Bientina.