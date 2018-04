Sport



Settimana ricca di soddisfazioni per i giovani del Gp Parco Alpi Apuane

lunedì, 30 aprile 2018, 17:10

di michele masotti

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti assoluti e master, anche il vivaio del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sta rispondendo presente che certificano la crescenti degli “uccellini”, seguiti dagli allenatori Piero Fabbri e Aurora Casotti. Notizie positive sono arrivate, dapprima, dalla “Stracarrarina” di Marina di Carrara presso il campo scuola. Questa manifestazione, movimentata da tante attività di carattere ricreativo, ha coinvolto tanti bambini con l’obiettivo fargli passare una giornata all’aperto e diffondendo valori importanti come sono la socializzazione e l’amicizia. In questo piacevole scenario hanno gareggiato gli “Esordienti” del sodalizio biancoverdi, chiamati a misurarsi sia nelle gare in pista che in quelle relative ai salti. Nei 400 metri maschili sono saliti sul podio Tomas Bertocci e Federico Luti, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto, precedendo il compagno di squadra, autore anch’egli di una bella prova, Elia Pellegrini. Nel settore femminile si è distinta nel salto in lungo la giovanissima Noemi Biagioni.

Gli impegni degli “uccellini” sono proseguiti lo scorso 25 aprile, quando si sono cimentati nella storica prova, inserita nel Campionato regionale di corsa in montagna, di Marignana. Su un tracciato molto arduo Francesca Lorenzi, Martina Benedetti e Uendi Hoxha hanno fatto il loro debutto stagionale per testare l’attuale condizione. Come da pronostico, Tomas Bertocci e Federico Luti, seguiti anche in questo caso da Elia Pellegrini, hanno confermato le loro posizioni sul podio come accaduto a Marina di Carrara. Tra le “Esordienti A” un soddisfacente piazzamento a metà classifica è stato raggiunto da Noemi Biagioni, Viola Frati e Agis Hoxha.