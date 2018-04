Sport



Strada, trail e maratone: Gs Orecchiella in evidenza in tutta Italia

mercoledì, 11 aprile 2018, 17:31

di simone pierotti

Fine settimana intenso per i podisti del G.S. Orecchiella impegnati, e protagonisti, su tutte le distanze e discipline.

Al Trail ZeroNovecento, che da Ponte a Moriano portava alle Pizzorne, aquile protagoniste grazie alla doppietta in campo femminile nella lunga distanza: vince Annalaura Mugno con il tempo di 1:54:33 (6° prestazione assoluta) davanti a Jessica Perna, bene anche Sabrina Marangon, 7°. Tra gli uomini bella prova per l’emergente Marco Gori, 7°. e 69° Marco Del Cistia. Nella distanza breve 7° Simone Caniparoli e 9° Giuseppe Carli (4° Veterani).

Nell’impegnativa Maratonina del Ghibellino eccezionale prova per Marco Guerrucci che, con il tempo di 56:45, arriva secondo alle spalle di Alessandro Donati. Bene anche gli altri: 9° Michele Giannotti, 15° e 3° Veterani Luca Diversi, 24° Marco Giannotti, 49° Emo Pocai, 81° Massimo Rossi, 132° Roberto Castori, 137° Luigi Angeli, 185° Annibale Giovannini. Tra le donne 2° posto tra le Veterane per Odette Ciabatti e 2° tra gli Oro Giuseppe Monini. Al Trofeo Avis “Corri per Aulla” vince la categoria Veterani Luca Sarti, 6° assoluto.

Tanti atleti del G.S. Orecchiella anche alle due maratone più attese, Roma e Milano. A Roma otto “aquile” al traguardo, nonostante condizioni climatiche difficili. 304° Simone Pierotti 3:07:17, 717° Angelo Simone 3:19:24, 1498° Matteo Biggi 3:32:46, 2499° Oxana Shishkina 3:45:23, 3268° Antonia Biagini 3:53:51, 5586° Tania Gemignani 4:15:43, 8003° Cinzia Fracassi 4:41:52, 8160° Alessandro Orlandi 4:43:50. Alla Milano Marathon grande prova per il “pendolino della Versilia” Alessandro Paterni, 147° in 2:57:04. Gli altri: 357° Fabio Lomi 3:07:15, 811° Daniele De Pasquale 3:21:37, 1956° Elisa Chimenti 3:44:11. Presente anche una squadra alla staffetta: i “Briaoni dell’Orecchiella”, composta da Nicola Pacciardi, Abramo Forasiepi, Cristian Rosi e Ivano Rugani si fanno onore chiudendo al 42° posto in 3:00:41.