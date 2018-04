Sport



Successo esterno per il GhiviBorgo: salvezza raggiunta per i biancorossi

domenica, 8 aprile 2018, 18:18

di michele masotti



1-3

Lavagnese: Nassano, Avellino, Basso, Alluci (61’ Gnecchi), Croci, Bertora, Placido (55’ De Filippi), Fonjock, Di Pietro (80’ Frugoli), Addiego Mobilio e Bagicalupo A disposizione: Gaccioli, Frugoli, Cirrincione, Corsini, Maigini, Rovido e Penna Allenatore: Gabriele Venuti

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini, Bassano, Gemignani (75’ Michelotti), Giordani, Diana, Frati (70’ Micchi), Nottoli (82’ Lecceti), Di Paola, Masini e Rubechini A disposizione: Citti, Brizzi, Coselli, Touray, Marcellusi e Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli

Marcatori: 48’ Fonjock, 50’ Diana, 71’ e 87’ Masini

Finale di stagione in crescendo per il GhivizzanoBorgo: i “colchoneros” della Media Valle ottengono il terzo successo consecutivo passando per 3-1 a Lavagna, superano in classifica gli odierni rivali e si assicurano virtualmente la permanenza in D. Un traguardo importante quello raggiunto da Di Paola e compagni, autori di un bel girone di ritorno e arricchito da qualche blitz di livello come quello di oggi e quello conquistato a Ponsacco. A quattro giornate dalla fine il Ghivizzano ha un rassicurante +11 sulla Rignanese, ad oggi l’ultima compagine che farebbe i play-out visto che lo spareggio tra la sestultima e la penultima, nella fattispecie Sestri Levante e Scandicci, molto probabilmente non si disputerà per il meccanismo della forbice degli otto punti. Il raggiungimento della salvezza con largo anticipo permetterà sicuramente ai dirigenti biancorossi di iniziare a programmare la stagione 2018-2019, quella che dovrebbe vedere il GhiviBorgo disputare i match casalinghi nell’impianto in sintetico che sta venendo ultimato.

La Lavagnese, priva dello squalificato Carta, vuole terminare nel miglior modo possibile una stagione partita con ambiziosi obiettivi. Mister Venuti lascia in panchina il lucchese Frugoli, affidandosi in attacco all’esperienza dell’ex Trapani e Venezia Basso che si avvale della collaborazione di Addiego Mobilio. In casa GhiviBorgo, out Barretta fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nel turno antecedente la Pasqua, rispolvera della difesa a tre con l’inserimento di Giordani. Venturi non modifica la prima linea offensiva formata da capitan Di Paola e Frati. Vista la tranquilla situazione di classifica delle due contendenti, Lavagnese e GhiviBorgo non badano a molti tatticismi. Al 10’ Masini testa i riflessi di Nassano con una punizione che viene smanacciata in corner dal portiere locale. Passano due minuti e questa volta Nassano dice di no a Di Paola, ben imbeccato da Nottoli. Il team ligure che non riesce a rendersi pericoloso e così i primi quarantacinque minuti di gioco si chiudono con una punizione di Frati che si infrange sulla barriera.

Inizia il secondo tempo e, pronti e via, la Lavagnese sblocca il risultato con il colpo di testa di Fonjock, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite. Non è la prima volta che in questa stagione che il Ghivizzano paga dazio sulle situazioni da palla inattiva. Tre minuti più tardi e con una dinamica simile, gli ospiti pareggiano grazie al perentorio stacco di Diana. Tra il 55’ e il 58’ doppio intervento di Signorini, dapprima su Croci e poi su Di Pietro.

La formazione di Venturi si dimostra micidiale nel gioco aereo, come al minuto numero settantuno Masini punisce la difesa ligure. I locali non ci stanno a cadere davanti al pubblico amico e Signorini strappa nuovamente degli applausi compiendo un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Basso. A porre il definitivo sigillo sulla quinta vittoria esterna del campionato dei biancorossi è ancora Masini che non lascia scampo a Nassano con un grande destro dal limite dell’area.

Domenica prossima altra trasferta ligure, certamente più complicata, per i ragazzi di Venturi che saranno di scena a Sanremo al cospetto della terza della classe e con soli due punti di ritardo dalla neo capolista Albissola.