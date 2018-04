Sport



Successo nel derby e primato riconquistato: che domenica per il Pieve Fosciana

domenica, 8 aprile 2018, 19:02

di michele masotti



0-1

River Pieve: Micchi, Turri (81’ Landi), Pancetti, Friz, Pennucci, Pioli, Francesco Satti, Cecchini (68’ Catalini), Alfredini, Benlaidi (83’ Nicolo Angelini), Byaze A disposizione: Vanni e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci (63’ Sarti), Lorenzo Bacci, Giuntini, Biagioni, Lucchesi (93’ Teani), Barsanti, Biggi (76’ Corrado Dini), Giusti (73’ Tognarelli) e Piacentini (85’ Matteo Angelini) A disposizione: Damiano Dini e Lenzi Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Borghi di Firenze

Marcatori: 49’ Biggi su rigore

Vittoria nel derby e nuovamente in testa alla classifica complice l’inatteso pari interno dell’Unione Pontigiana contro la pericolante Giovanile Sextum Bientina: difficilmente il Pieve Fosciana poteva chiudere di più a questa domenica calcistica che potrebbe segnare un decisivo punto di svolta in questo equilibrato campionato a quattro giornate dalla fine. In una partita combattuta e di fronte ad un “Nardini” davvero molto gremito, a fare pendere la bilancia dalla parte dei ragazzi di Fiori è stato un calcio di rigore realizzato da Damiano Biggi. Soltanto un episodio di questo genere poteva decidere una stracittadina dal buon contenuto agonistico ma povera dal punto di vista delle occasioni. Sconfitta interna che, di contro, vede assottigliare il vantaggio del River Pieve dal quintultimo posto. A 360’ dal termine della stagione regolare i “millionarios” della Garfagnana hanno un solo punto di vantaggio sul tandem Capezzano-Acquacalda. Piccola annotazione sulla direzione di gara di Borghi. Il fischietto fiorentino ha lasciato intatto il tabellino degli ammoniti, cosa assai rara in una sfida così sentita nella quale non sono mancati, da ambedue le parti, degli interventi duri.

Per il terzo derby stagionale, il sesto complessivo in questa recente rivalità, mister Davini deve fare a meno di pedine importanti come Fontana, Dunaiev e Luca Satti. I “millionarios” optano per il consueto 4-3-3, con Pennucci e Pioli che compongono la coppia di difensori centrali; davanti alla difesa agirà Cecchini, coadiuvato da Friz e Byaze. Davanti tridente ricco di qualità con Benlaidi, Alfredini e Francesco Satti. Anche Francesco Fiori, dal canto suo, è costretto a rinunciare all’infortunato Gheri, sostituito in attacco da Biggi. Nel 3-5-2 dei biancorossi in mezzo al campo viene recuperato Barsanti, uscito malconcio due settimane fa dalla semifinale di Coppa Toscana. Nella prima frazione il gioco ristagna specialmente a centrocampo, dove si mettono in mostra Barsanti e Lucchesi tra gli ospiti e Friz e Byaze tra le fila del River. Al 38’ punizione a due in area per i locali, comandata per il retropassaggio di Giuntini a Regoli: calcia Francesco Satti sul tocco di Pennucci con la sfera che finisce sopra la traversa. Cinque minuti dopo cross dalla sinistra di Pancetti e stacco aereo di Alfredini neutralizzato dal portiere ospite. Allo scadere di tempo preziosa chiusura in corner di Biagioni sulla conclusione a colpo sicuro del centravanti del River Pieve.

In avvio di ripresa, ecco la svolta del match. Intervento di ritardo di Pancetti su Giusti: calcio di rigore che Biggi trasforma con freddezza spiazzando Micchi. Gol che vivacizza l’incontro. Al 55’ Lucchesi raccoglie un rinvio errato dello stesso Micchi e lascia partire una gran conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. La risposta del River è veemente con Alfredini che, servito dal preciso traversone di Satti, chiama alla parata Regoli. Al minuto sessantasei ci prova Pennucci su punizione ma l’ex numero uno di Barga e Bagni di Lucca risponde presente. Sul successivo capovolgimento di fronte, è decisivo Micchi nel respingere con i piedi la conclusione da distanza ravvicinata. Nel finale, oltre la consueta girandola dei campi, non accade più nulla con la difesa del Pieve Fosciana che respinge gli ultimi assalti del River Pieve.

Nel prossimo turno di campionato i ragazzi di Fiori riceveranno la visita dell’ostico Serricciolo, mentre la formazione di Davini farà visita alla Giovanile Sextum Bientina.