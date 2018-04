Sport



Tiongik (Gp Apuane) vince la mezza maratona di Prato

martedì, 3 aprile 2018, 15:57

di michele masotti

La serie di prestigiosi successi ottenuti dai portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane non si è arrestata nemmeno durante le festività pasquali. Il protagonista di questa Pasquetta a tinte biancoverde è stato il keniano Paul Tiongik, capace di sbaragliare la concorrenza in una prova di livello internazionale come la “Maratonina Città di Prato”. Sui 21 km pratesi, l’atleta tesserato con il sodalizio del presidente Graziano Poli ha tagliato per primo il traguardo stabilendo il riscontro cronometrico di 1h3’34’’. Davvero una vittoria pesante che arricchisce gli allori della bacheca del Parco Alpi Apuane. A Prato, nella medesima gara, si sono disimpegnati egregiamente altri rappresentati della folta pattuglia apuana. Decimo posto assoluto per l’instancabile Jilali Jamali, 1h9’45’’, mentre Andrea Cavallini ha chiuso come 23° fermando il cronometro sul tempo di 1h16’7’’. Buone prove sono state offerte anche da Adriano Mattei, Michele Rama, Michelangelo Fanani, Alfiero Arena e Francesco Sarti. A Fontanellato, teatro del “Criterium degli Assi”, ottimi riscontri per Mirko Toma (impegnato sul tracciato da 18 km) e Francesca Tesconi (cimentatasi sul percorso da 10 km).

Al “Trofeo Pilade Cinquini” di Strettoia, buon risultato per Marco Rossi (26° assoluto), Andrea Pardini e Giampaolo Filauro. Ottimo sesto posto di categoria e ventesimo assoluto per Paola Lazzini, protagonista in Svizzeria a Dongio nel “Giro del medio Blenio”.