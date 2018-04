Torneo Cefa, ecco la finale regionale

Altri articoli in Sport

venerdì, 6 aprile 2018, 11:07

E’ un caso più unico che raro: in piena prima primavera un campionato di calcio fermo per un mese. E’ quanto sta accadendo al campionato di Eccellenza dove gioca il Castelnuovo. Dopo i turni di sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua, domenica prossima squadre ferme per...

martedì, 3 aprile 2018, 15:57

La serie di prestigiosi successi ottenuti dai portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane non si è arrestata nemmeno durante le festività pasquali. Il protagonista di questa Pasquetta a tinte biancoverde è stato il keniano Paul Tiongik, capace di sbaragliare la concorrenza in una prova di livello internazionale come la...

martedì, 3 aprile 2018, 15:53

Evento tradizionale del giorno di Pasquetta è divenuto il Trofeo “Pilade Cinquini” di Strettoria, organizzato dall’Atletica Pietrasanta Versilia. Si è svolta ieri la 46° edizione, con la consueta partecipazione numerosa e di alto livello

lunedì, 2 aprile 2018, 10:40

Al Rally della Romagna scatta la stagione dell’esperto 54enne pilota reggiano: alla guida di una Peugeot 208, sulla quale si alterneranno come navigatori i modenesi Fabio Cangini e Luca Amadori, Vellani disputerà tutte le cinque tappe del Campionato Regionale Acisport per cercare di bissare il titolo conquistato nel 2017; al...

sabato, 31 marzo 2018, 18:18

Altro rinvio per il campionato di calcio U.I.S.P. della Garfagnana: è stata infatti rinviata a sabato 7 aprile la 29° giornata che era programmata per la data odierna. Il maltempo avrebbe costretto a non far disputare una parte degli incontri facendo venire meno il principio della contemporaneità in questa fase...

sabato, 31 marzo 2018, 13:56

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, torna il tradizionale “Giro dei Colli Termali” giunto alla 42esima edizione e quest'anno, per la prima volta, dedicato a Roberto Manzino, storico e amatissimo commerciante nonché appassionato podista