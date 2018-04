Sport



Uisp Garfagnana: Camporgiano al fotofinish. Poggio travolgente

domenica, 29 aprile 2018, 14:00

di simone pierotti

Il campionato U.I.S.P. della Garfagnana va verso le ultimissime fasi, dopo l’emozionante turno di ritorno dei quarti di finale. Pronostici quasi tutti rispettati ma qualche sorpresa e gare in bilico fino alla fine. E’ stato così nell’incredibile confronto tra Baston Villa e Camporgiano. Dopo il 3-2 per questi ultimi, ai villians serviva la vittoria, anche con lo scarto minimo. La gara si è decisa nella ripresa, con il Baston Villa che passa in vantaggio grazie a Michele Bonini, subisce il pareggio di Lorenzo Luccarini, ma torna avanti grazie ad un autogol. Il Camporgiano non molla e trova il clamoroso 2-2 proprio negli ultimi attimi del recupero. Il 2-2 porta in semifinale il Camporgiano che se la vedrà con il New Team. L’altra semifinale vedrà affrontarsi il Lokomotiv con il Capriola Poggio. Il Lokomotiv ha impattato 1-1 contro il Cerretoli, reti di Federico Del Giudice e Patrizio Fiori. Il Capriola Poggio travolge 3-0 gli Amatori Cascio con i gol di Riccardo Biagiotti, Edoardo Micchi e Corrado Vitale.

In Coppa Garfagnana riesce la rimonta al Careggine che supera 2-1 i Diavoli Rossi Filicaia grazie alle reti di Marco Tamagnini e Osvaldo Tamagnini, mentre gli ospiti segna Massimo Suffredini. Agevole vittoria per il Casciana Cascianella che supera 4-2 gli Amatori Vicas grazie alle reti di Lorenzo Magazzini, Luca Masotti, Gabriel Mogut e Mihai Mogut; per gli ospiti in rete Riccardo Casotti e Marco Fabbri. Ribalta il pronostico il Sillano che grazie ad un gol di Luca Adorni vince 1-0 sul campo del Corfino e accede alle semifinali. Travolgente Magliano Gragnana City che passeggia contro il Cerageto Mojito 4-0 grazie alla tripletta di Daniele Cassettai e al gol di Vasco Rocchiccioli.