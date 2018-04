Sport



Uisp Garfagnana: è festa grande a Cerretoli per la conquista dei play-off

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:29

di simone pierotti

Ad una giornata dal termine, il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana regala un altro importante verdetto: completata la griglia play off, con il Cerretoli che vince una sorta di spareggio sul campo del Magliano Gragnana City e si accaparra il settimo posto finale. Impresa compiuta con la bella rimonta di un gruppo che ci ha creduto fino alla fine. Restano da definire alcune posizioni e, soprattutto, il primo posto finale, con il New Team che mantiene un punto di vantaggio sul Lokomotiv.

Netta la vittoria del New Team sul campo del Casciana Cascianella, che si giocava le ultime chance di centrare i play-off: 5-1 senza attenuanti, segnano Alessandro Davini, Giovanni De Lucia, Luca Lorenzani, Luca Romei e Danilo Rossi per i locali, Simone Pellicci per gli ospiti. E’ vana quindi la vittoria del Lokomotiv 2-1 sugli Amatori Cascio con i gol di Federico Fantoni e Stefano Fiori, per gli ospiti segna Daniele Cecchi. Non molla poco dietro nemmeno il Capriola Poggio, terza in classifica, che supera 3-0 il Sillano grazie alle reti di Riccardo Biagiotti, Daniele Monelli e Matteo Pellicci.

Il risultato di giornata è comunque quello del Cerretoli che vince 2-0 sul campo del Magliano Gragnana City grazie alle reti di bomber Roberto Guazzelli e Dario Monti. Bel colpo del Corfino che passa a Camporgiano 2-1, reti di Aldo Boggi per i padroni di casa, e Giorgio Bruni e Domenico De Luca per gli ospiti. Pareggio 2-2 tra Careggine e Cerageto Mojito, in rete Manuel Giorgi e Domenico Toni, eterno bomber rapace d’area di rigore, e Andrea Bimbi e Matteo Nicolini per gli ospiti. Bella vittoria per il Baston Villa che conquista il quinto posto in classifica grazie al 3-2 sul campo dei Diavoli Rossi Filicaia: reti di Gabriele Bonini e Massimo Suffredini per i locali, doppietta di bomber Davide Di Bartolomeo e rete di Michele Bonini per gli ospiti.