Sport



Uisp Garfagnana: New Team vince la regular season. Baston Villa quarto

lunedì, 16 aprile 2018, 11:14

di simone pierotti

Ultima giornata della fase regolare del campionato U.I.S.P. della Garfagnana e ultimi verdetti: il New Team supera l’ultimo scoglio e si aggiudica il girone, ottenendo peraltro il pass per le semifinali play- off. Altro verdetto importante viene dallo scontro diretto tra Baston Villa e Camporgiano, con i padroni di casa che superano gli avversari e li sorpassano anche in classifica. Le due squadre si ritroveranno di fronte anche nei quarti di finale, che prenderanno il via sabato 21 aprile. Gli altri confronti vedono Amatori Cascio contro Capriola Poggio, e Cerretoli contro Lokomotiv.

Un gol del bomber Alessandro Davini basta al New Team per superare l’ostico Cascio e tenere a distanza il Lokmotiv che è passato nettamente a Cerretoli per 4-0 (doppietta di Federico Del Giudice e reti di Stefano Bechelli e Simone Rossi). Grande risultato per il Baston Villa di mister Federico Cecchi che conquista il 4° posto battendo 4-2 il Camporgiano grazie alle reti di Davide Di Bartolomeo, Paolo Ferrando, Matteo Torriani e un autogol, mentre per gli ospiti segnano Simone Lezoli e Luca Santi. Chiude bene la prima fase il Capriola Poggio 1-0 sul campo del Cerageto Mojito, grazie al grande gol di Luca Saletti. Bella vittoria per il Careggine contro il Sillano 2-0 grazie alle reti di Giacomo Bandini e Marco Rossi. Il Corfino passa 3-2 contro il Magliano Gragnana City, grazie alla doppietta di Massimo Salotti e al gol di Pierluigi Bacci, per gli avversari reti di Claudio Davini e Edoardo Giovannoni. Facile vittoria per i Diavoli Rossi Filicaia contro gli Amatori Vicas 3-0 (doppietta di Luca Pellegrinetti e gol di Nicola Grilli).