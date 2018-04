Uisp Garfagnana: partita la fase finale, colpi di Lokomotiv e Camporgiano

Altri articoli in Sport

domenica, 22 aprile 2018, 20:38

Impresa del River Pieve che espugna l’Arcinaso di Serricciolo e porta a +3 il proprio vantaggio sull’Acquacalda S. Pietro a Vico. La quarta vittoria esterna dei biancorossi riveste, quindi, un grande valore per le battute conclusive di un girone A di Prima Categoria mai così equilibrato come in questa stagione

domenica, 22 aprile 2018, 20:15

Un calcio di rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Forcieri decide la sfida al vertice tra Unione Pontigiana e Pieve Fosciana, con il conseguente ricongiungimento delle due battistrada in vetta alla classifica

domenica, 22 aprile 2018, 19:28

Il Castelnuovo compie l’ultimo sforzo stagionale e superando il Castelfiorentino, può festeggiare la salvezza e la permanenza in Eccellenza. Dopo una stagione piena di difficoltà e peripezie, la squadra di Tazzioli può celebrare un traguardo non scontato e di assoluto prestigio

domenica, 22 aprile 2018, 19:20

Il penultimo impegno casalingo dei Diavoli Neri Gorfigliano termina con uno 0-0, colto contro la Giovanile Sextum Bientina, che avvicina sì ulteriormente i locali alla salvezza diretta, obiettivo di questa stagione di ritorno in Prima Categoria

domenica, 22 aprile 2018, 19:04

Nella delicata partita in chiave salvezza il Pontecosi supera per 3-1 il Barga e pone una serie ipoteca sulla permanenza in Seconda Categoria senza passare dai play-out. A 180’ i gialloblù si portano a +5 su La Cella, ultima compagine che ad oggi sarebbe costretta a ricorrere agli spareggi

domenica, 22 aprile 2018, 17:27

In un clima da ultimo giorno di scuola, mancano ancora due giornate alla fine del torneo ma GhiviBorgo e Ligorna non hanno più nulla da chiedere, matura il primo pareggio a reti bianche tra le mura amiche per i “colchoneros” della Media Valle