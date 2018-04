Sport



Ultimi 90 minuti per il Castelnuovo: tre punti con il Castelfiorentino per centrare la salvezza

sabato, 21 aprile 2018, 11:54

di simone pierotti

Ultimi 90 minuti di passione per la stagione del Castelnuovo che dovrà vedersela con il Castelfiorentino tra le mura amiche. Appuntamento alle 15, arbitra il signor Alessandro Donati di Livorno. Manca solo un ultimo sforzo per conquistare la salvezza, un obiettivo davvero importante e reso difficoltoso dalle tante vicissitudini della stagione in corso. Per la statistica, sarebbe la seconda volta su cinque partecipazioni a questo campionato, nella quale i gialloblu raggiungono la salvezza.

Occhi puntati sul prato del Nardini ma anche sugli altri campi, i cui risultati potrebbero “regalare” notizie positive, se non la salvezza diretta o almeno … più agevole. La strada più diretta, tuttavia, è quella di vincere contro il Castelfiorentino, che porterebbe i gialloblu a 37 punti, al di fuori di ogni rischio. Tutta da definire la situazione sia nella parte bassa che nella parte alta della classifica.

Andiamo per ordine. Cuoiopelli e Sangimignano sono appaiate al primo posto a quota 65 punti e viaggiano verso un probabile spareggio per la promozione in Serie D. La squadra di Cipolli attende una Larcianese disperata dato che, a meno di un miracolo contro i conciari, dovrà dare l’addio all’Eccellenza. Il Sangimignano è atteso dall’Atletico Piombino che nulla ha più da chiedere alla classifica. Alle spalle delle due capoliste ci sono il Grosseto e il Poggibonsi che hanno bisogno di vincere per evitare il rischio della cosiddetta “forbice” dei 10 punti, e partecipare quindi ai play-off. Il Grosseto è impegnato sul campo del Gambassi, altra formazione alla disperata caccia dell’impresa per evitare la “forbice” dei 10 punti e retrocedere senza play – out. Il Poggibonsi attende il Fucecchio e ha bisogno almeno di un punto per non farsi staccare dal Grosseto. Il Fucecchio, a sua volta, è vicinissimo ai play-out a meno di un risultato positivo. Sembra più semplice la situazione per il Pontebuggianese che affronta sul proprio terreno il San Miniato già salvo anche se, come abbiamo visto domenica scorso contro il Castelnuovo, non ha regalato niente.

Appuntamento, a questo punto, al Nardini domani alle 15 per sostenere i gialloblu. Assente per squalifica Biagioni.