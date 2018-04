Un gol di Bitep, nel finale, trascina il Fornaci in finale play-off

Altri articoli in Sport

domenica, 29 aprile 2018, 14:09

Nella trionfale vittoria del campionato di Serie B dell’Empoli, promosso con quattro giornate di anticipo per effetto dell’1-1 interno di ieri contro il Novara, c’è anche la firma di Giovanni Di Lorenzo, difensore di Ghivizzano e autore di un’ottima stagione

domenica, 29 aprile 2018, 14:00

Il campionato U.I.S.P. della Garfagnana va verso le ultimissime fasi, dopo l’emozionante turno di ritorno dei quarti di finale. Pronostici quasi tutti rispettati ma qualche sorpresa e gare in bilico fino alla fine. E’ stato così nell’incredibile confronto tra Baston Villa e Camporgiano

sabato, 28 aprile 2018, 13:20

Si apre domani la 27esima edizione del torneo Internazionale di Minibasket, categoria Aquilotti, organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Una tre giorni di sport e non solo, con tanti risvolti sociali a partire dal mettere insieme tanti ragazzi provenienti da tutta Italia ed anche dall'estero

sabato, 28 aprile 2018, 11:59

La serrata attività podistica degli alfieri biancoverdi non ha conosciuto soste nemmeno in una giornata festiva come lo è il 25 aprile. Tutti gli atleti del sodalizio del presidente Graziano Poli hanno offerto prestazioni di alto livello, a pochi giorni di distanza dai trionfali campionati regionali dei 10.000 metri in...

sabato, 28 aprile 2018, 08:46

Tornano i tornei giovanili di fine stagione organizzati dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana allo stadio “Alessio Nardini”. Torna la “Primavera Castelnuovese”, con ben 5 competizioni riservate alle categorie Esordienti, Pulcini e C.A.S., per le annate che vanno dal 2005 al 2011

venerdì, 27 aprile 2018, 19:30

Domenica 22 aprile si è corsa la "Bolgheri Run", gara di 18 km. con partenza da Castagneto Carducci e attraverso un continuo saliscendi tra vigneti, passando da Bolgheri e percorrendo il Viale dei Cipressi fino al traguardo di San Guido.