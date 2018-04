Sport



Vagli è storia: vinto il campionato di terza categoria

sabato, 14 aprile 2018, 17:21

di lorenzo fiori

Come da pronostico, il Vagli batte il Coreglia 4-0 (grazie alle due reti di Chiriacó e a quelle di Rossi e Mori) nella sfida odierna, valida per la 25^ e penultima giornata di terza categoria girone B, aggiudicandosi il primo posto in tale campionato con un margine di vantaggio di cinque punti sulla Morianese e sul Borgo a Mozzano, quest'oggi vincenti rispettivamente contro il San Lorenzo Calcio e con il Segromigno, che ad una partita dal termine del campionato diventa una distanza incolmabile.

Una promozione che si può definire storica per i vaglini che, al secondo anno dopo la rifondazione, sono riusciti a dominare ed a stravincere questo delicato campionato.

Davvero egregio il lavoro svolto dalla società e dalla coppia di mister Biggeri-Giannotti che hanno saputo, con estrema bravura, aggregare, ma soprattutto integrare, giocatori validi alla base di gruppo che nella scorsa stagione aveva sfiorato i play-off. L'esito è stato, a dir poco, eccellente.

Questo prestigioso risultato è stato determinato da una quasi impenetrabile difesa, la migliore del campionato, che ha subito soltanto 13 reti e da uno stupefacente attacco, con 56 reti, anche questo il migliore di questo girone.

Reparto offensivo caratterizzato ed alimentato dal bomber della squadra Gaspari che ha realizzato 14 gol.

Di seguito riportiamo la rosa dell'ASD Vagli per la stagione 2017/2018:

Portieri: Valdrighi, Pioli e Ferrari.

Difensori: Buriani, Pellegrinotti, Lucchesi, Rigali, Fabbri e Friz.

Centrocampisti: Rossi, Bertucci, Remaschi, Ruocco, Angelini, Telloli, Pellegrinetti e Marchi.

Attaccanti: Bertogli, Biggeri, Chiriacó, Gaspari e Mori.

Nella foto, i festeggiamenti di oggi dopo la matematica vittoria del campionato.