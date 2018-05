Sport



A Castelnuovo il torneo internazionale di pallavolo “Memorial Roberto Biagioni”

martedì, 8 maggio 2018, 17:45

di simone pierotti

Sabato 12 maggio, alle 15.30, a Castelnuovo di Garfagnana presso la palestra ISI Garfagnana si svolgerà il Trofeo dell'amicizia con la partecipazione di Pallavolo Garfagnana Under 13, Pallavolo Garfagnana Under 15 e Volley Norcia. In serata cena della Pallavolo Garfagnana. Domenica 13 maggio, dalle 9.30, si svolgerà il torneo internazionale “Roberto Biagioni” e MVP (migliore giocatrice) "coppa Fabio Aprili" e Trofeo Banco di Lucca e del Tirreno (migliore palleggiatrice).

Il torneo, riservato alla categoria Under 16 femminile, si disputa negli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana (Palazzetto dello sport e palestra ISI Garfagnana). Voluto undici anni dagli amici e familiari, intende ricordare il compianto Roberto Biagioni, ex giocatore ed allenatore di pallavolo prematuramente scomparso, ed è cresciuto negli anni fino ad elevarsi al rango di internazionale. Quest’anno, a contendersi il trofeo, oltre alle ragazze di Pallavolo Garfagnana, saranno presenti: Norcia Volley, Pallavolo Nottolini, Versilia, Migliarino e Appennino Volley. Dallo scorso anno Pallavolo Garfagnana ha voluto ampliare la manifestazione a due giorni inserendo eventi di assoluta qualità: ossia il torneo dell’amicizia il sabato pomeriggio con squadre, ospitate a carico di Pallavolo Garfagnana, provenienti dalle zone terremotate di Norcia e la conviviale cena del sabato sera. Questi eventi sono organizzati per dimostrare che attraverso lo sport si possono tramettere valori come amicizia e solidarietà soprattutto verso chi vive momenti di difficoltà.

Nella sua storia questo torneo ha visto pagine di grande volley ed il palmares di tutto rispetto testimonia la crescita tecnica dello stesso, ma ha vissuto anche momenti di sentita emozione visto che, dalla scorsa nona edizione, l’organizzazione ha voluto ricordare anche il giovane Fabio Aprili, ex giocatore delle giovanili della Pallavolo Garfagnana, tragicamente scomparso, istituendo un premio speciale per la miglior giocatrice.

Le sei squadre presenti si affronteranno in due gironi nel mattino che determineranno le finali del pomeriggio. Detentrice del trofeo 2017 è la forte squadra di Monsummano Terme (PT).

Pallavolo Garfagnana ringrazia gli enti pubblici per il patrocinio e tutti i propri sponsor grazie ai quali è stato possibile ospitare, presso alcune strutture turistiche della Garfagnana le squadre provenienti dalle zone del sisma.

Dunque tutti gli appassionati e non, sono invitati a gremire i palazzetti dello sport fin dal sabato pomeriggio per seguire questa due giorni di spettacolo sportivo giovanile.