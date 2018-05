Sport



A Praga impresa di Jasmine Paolini: sconfitta la n. 15 del mondo Kasaktina

martedì, 1 maggio 2018, 21:17

di michele masotti

I progressi compiuti nelle ultime settimane si erano palesati a Genova nel match di Fed Cup contro la belga Elise Mertens, una delle giocatrici più in forma del circuito, ma in quel di Praga, torneo WTA da 250.000 $, Jasmine Paolini ha stupito tutti nel primo turno. Entrata nel tabellone principale come lucky loser (ripescata dopo essere stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni nda), la tennista di Bagni di Lucca ha regolato per 7-6 (6) 6-3 l’emergente russa Daria Kasaktina, terza testa di serie del tabellone ceco ma soprattutto attuale numero 15 WTA e con un best ranking, raggiunto lo scorso 19 marzo, di numero 11. Per la prima volta nella sua carriera la tennista classe 1996 ha superato un top 20, ottenuto peraltro contro la recente finalista ad Indian Wells, di uno dei più importanti tornei a livello mondiale.

Partita sotto di un break nel set inaugurale, Jasmine Paolini è stata brava nell’effettuare il contro break nel quinto game ed arrivare al tiebreak dove l’atleta del CT Lucca Vicopelago ha compiuto un capolavoro imponendosi per 8-6. Nel secondo set a fare la differenza, sempre a favore della Paolini, il servizio strappato nel settimo game alla tennista russa. La prestigiosa vittoria consegnano 44 punti, che la fanno salire alla posizione 140, e specialmente una grande iniezione di fiducia per il proseguo della stagione alla tennista di Bagni di Lucca. Nel match di secondo turno, in programma alle ore 14.00, Jasmine Paolini se la vedrà contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 84 WTA.