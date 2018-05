A Sassi la settima edizione della corsa “Ricordiamoci di Francesco”

Altri articoli in Sport

mercoledì, 9 maggio 2018, 16:50

Grande partecipazione di runners all’ultima Lucca Half Marathon, giunta alla 5° edizione. Quasi 1200 atleti al via, tra cui quasi 30 portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana. Molto positivi i risultati dei singoli, con tempi anche di rilievo

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:41

Domenica scorsa è calato il sipario sui campionati, fatta salva l’Eccellenza che aveva già finito diverse settimane fa, che hanno visto ai nastri di partenza le compagini della nostra zona. Per quattro di queste, Pieve Fosciana, Molazzana, River Pieve e Barga, le fatiche non sono ancora terminate poiché sono attesi...

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:11

Si conferma una piacevole tradizione la partecipazione del Castelnuovo alla “Festa del Pulcino”, organizzata dal Centro Federale di Tirrenia all’Isola d’Elba. La squadra Pulcini 2007, guidata da mister Michele Mori e il suo collaboratore Stefano Folegnani, ha preso parte alla speciale competizione sabato 5 e domenica 6 maggio

martedì, 8 maggio 2018, 17:45

Sabato 12 maggio, alle 15.30, a Castelnuovo di Garfagnana presso la palestra ISI Garfagnana si svolgerà il Trofeo dell'amicizia con la partecipazione di Pallavolo Garfagnana Under 13, Pallavolo Garfagnana Under 15 e Volley Norcia. In serata cena della Pallavolo Garfagnana

lunedì, 7 maggio 2018, 20:23

Passano i fine settimana e il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane continua a mietere successi lunga tutta la penisola. Numerosi riconoscimenti sono finiti al collo di tanti portacolori del sodalizio del presidente Graziano Poli

lunedì, 7 maggio 2018, 15:49

Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo targato Centro Computer nei playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli è stata superata per 77 a 51 da Bottegone Pistoia. Purtroppo la squadra giallo nera è arrivata al finale di stagione con troppi cerotti